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تأجيل دوام طلبة المدارس في مخيم الزعتري إلى الأحد

منذ ساعة واحدة
مشهد عام من مخيم الزعتري - (أرشيفية)
مشهد عام من مخيم الزعتري - (أرشيفية)

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عمان – الغد- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبدالغفور القرعان، ان دوام الطلبة السوريين في مخيم الزعتري سوف يكون يوم الاحد المقبل.

وأضاف القرعان في بيان صحفي أن سبب تأجيل دوام الطلبة السوريين إلى يوم الاحد يعود إلى أخذ عينات لجميع مدراء ومعلمي مدارس المخيم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

واكد القرعان أن وزارة التربيه والتعليم تحرص على سلامه جميع المعلمين والطلبة.

واوضح القرعان ان عدد المدارس في المخيم بلغ 32 مدرسة يلتحق بها نحو 21520 طالب وطالب، في حين بلغ عدد المعلمين في المدارس بالمخيم نحو ٩٠٠ معلم ومعلمة.

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