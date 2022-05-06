تأجيل دورة الألعاب الآسيوية

عمان – الغد – قرر المجلس التنفيذي في المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الجمعة، تأجيل النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي كانت من المقرر أن تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 10 إلى 25 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأشار المجلس الأولمبي الآسيوي وعبر موقعه الرسمي إلى أنه سيتم الاتفاق على المواعيد الجديدة لدورة الألعاب الآسيوية بين الأطراف المعنية والإعلان عنها لاحقاً.

كما قرر المجلس الأولمبي الآسيوي إلغاء دورة الألعاب الآسيوية للشباب والتي كانت من المقرر عقدها في مدينة شانتو الصينية خلال الفترة من 20 إلى 28 كانون الأول/ديسمبر المقبل على أن تُقام النسخة المقبلة في العاصمة الأوزبكية طشقند عام 2025.