تأجيل دورة الأمير فيصل الأولمبية بسبب الظروف الجوية

عمان-الغد– قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحاد الاردني للرياضة المدرسية، اقتصار فعاليات دورة الأمير فيصل الأولمبية الثانية عشرة للناشئين، التي ستبدأ في العقبة اليوم السبت، على حفل الافتتاح فقط، وعلى الطلبة والمشاركين المتواجدين في الموقع، وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة.

وطلب الدكتور النعيمي، من مديري التربية والتعليم في الميدان، تعليق نشاطات الدورة أو أي نشاط مماثل، وعدم إرسال الطلبة خارج مديرياتهم حتى استقرار الحالة الجوية، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة معلميهم.

بدوره ،أكد مدير إدارة النشاطات في الوزارة زيد أبو زيد، أن الوزارة ستعلن في وقت لاحق مواعيد ومواقع انعقاد فعاليات الدورة، وذلك في ظل مناسبة الظروف الجوية لعقدها.

يذكر أن افتتاح فعاليات الدورة سيجري في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت في صالة مدرسة راهبات الوردية في مدينة العقبة.