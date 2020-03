تأجيل رولان غاروس بسبب كورونا وموعدها الجديد يثير الانتقادات

باريس – أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب الثلاثاء إرجاء بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، حتى أيلول/سبتمبر بسبب فيروس كورونا المستجد، في خطوة لقيت انتقادات من لاعبين ولاعبات لكون الموعد الجديد يأتي بعد أيام فقط من نهاية بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية.

وأشار الاتحاد الى ان البطولة التي تقام في باريس وتعد تتويجا للموسم الترابي، ستنطلق في 20 أيلول/سبتمبر بعدما كانت مقررة بين 24 أيار/مايو والسابع من حزيران/يونيو، وذلك بسبب تفشي “كوفيد-19”.

The French Open has been rescheduled for September due to the coronavirus pandemic.

