تأجيل رولان غاروس بسبب كورونا وموعدها الجديد يثير الانتقادات

باريس – أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب الثلاثاء إرجاء بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، حتى أيلول/سبتمبر بسبب فيروس كورونا المستجد، في خطوة لقيت انتقادات من لاعبين ولاعبات لكون الموعد الجديد يأتي بعد أيام فقط من نهاية بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية.

وأشار الاتحاد الى ان البطولة التي تقام في باريس وتعد تتويجا للموسم الترابي، ستنطلق في 20 أيلول/سبتمبر بعدما كانت مقررة بين 24 أيار/مايو والسابع من حزيران/يونيو، وذلك بسبب تفشي “كوفيد-19”.

The French Open has been rescheduled for September due to the coronavirus pandemic. More here ➡️ https://t.co/KyywEejvDp pic.twitter.com/kAHWElUzvd — BBC Sport (@BBCSport) March 17, 2020

ويبدو أن القرار اتخذ دون استشارة الأطراف الأساسيين المعنيين، أي اللاعبين واللاعبات، بحسب ما بدر عن الكندي فاسيك بوسبيسيل، وهو أحد أعضاء مجلس اللاعبين في رابطة المحترفين “ايه تي بي”.

ورأى الاتحاد الفرنسي “أن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس +كوفيد-19+ تؤثر على جميع السكان. من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الذين كانوا يعملون في التحضير للبطولة، قرر الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب أن ينظم نسخة 2020 من بطولة رولان غاروس بين 20 أيلول/سبتمبر و4 تشرين الأول/أكتوبر”.

وفي غياب أي تعديل إضافي على روزنامة منافسات الكرة الصفراء، من المقرر ان تبدأ البطولة الفرنسية بعد أسبوع من نهائي فردي الرجال في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم.

وسبق لرابطتي اللاعبين واللاعبات ان أعلنتا وقف الدورات في الأسابيع المقبلة بسبب الفيروس الذي تسبب بشلل شبه تام في مختلف الأحداث الرياضية، وفرضت إجراءات مكافحته قيودا صارمة على حركة التنقل والسفر. لتقوم رابطة المحترفين بالغاء دوراتها حتى 26 نيسان/أبريل، ورابطة المحترفات حتى الثاني من أيار/مايو. (أ ف ب)