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تأجيل زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي لعمان

منذ 50 دقيقة

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عمان- تقرر تأجيل الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى عمان والتي كانت مقررة أن تبدأ يوم الاثنين المقبل بدعوة من رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وذلك بسبب عارض صحي تعرض له رئيس مجلس الأعيان .
وتقرر تأجيل الزيارة إلى موعود قريب يحدد لاحقا ، وفي هذا الإطار يؤكد مجلس الأعيان على عمق العلاقات الأردنية السعودية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحرص الأردن الدائم على البناء عليها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين .
ويؤكد مجلس الأعيان على حرصه التمام زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له إلى عمان قريبا ، هذه الزيارة التي تأتي في إطار سعي مجلس الأعيان ومجلس الشورى السعودي على تعزير علاقاتهم البرلمانية وتوحيد جهودهم المشتركة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ويوحد مواقفهما حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية .

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