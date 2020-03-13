تأجيل سباقي البحرين وفيتنام للفورمولا 1 بسبب فيروس ” كورونا”

باريس – انضمت جائزة البحرين الكبرى التي كانت مقررة في 22 آذار/مارس، الى السباقات المؤجلة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن المنظمون الجمعة.

وبعد إلغاء السباق الافتتاحي الذي كان مقررا في أستراليا هذا الأسبوع، أعلن المنظمون تباعا اليوم إرجاء سباقي البحرين (المرحلة الثانية) وفيتنام (المرحلة الثالثة التي كانت مقررة في الخامس من نيسان/أبريل)، علما بأن المرحلة الرابعة، جائزة الصين الكبرى على حلبة شنغهاي، كان قد أعلن إرجاؤها في سابقا مع بدء تفشي فيروس “كوفيد-19” الذي كانت مدينة ووهان الصينية بؤرته الأساسية.

وأعلن منظمو سباق جائزة فيتنام الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، والذي كان مقررا في الخامس من نيسان/أبريل المقبل، تأجيله الى موعد يحدد لاحقا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المنظمون في بيان الجمعة “كان اتخاذ القرار صعبا جدا لان عام 2020 كان المرة الأولى التي تصبح فيها فيتنام رسميا من بين الدول الـ22 التي تنظم سباقات السرعة الأكثر إثارة حول العالم”، مؤكدين ان التأجيل سببه “المضاعفات المعقدة لفيروس كوفيد-19”.

وأتى التأجيل بعد ساعات من إلغاء سباق جائزة أستراليا، المرحلة الافتتاحية من البطولة التي كانت مقررة هذا الأسبوع، للسبب عينه. -(أ ف ب)