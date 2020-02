تأجيل سباق الصين للفومولا1 بسبب فيروس كورونا

باريس – اعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الاربعاء انه تم رسميا تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى لسيارات فورمولا واحد ضمن بطولة العالم المقرر في 19 نيسان/ابريل المقبل الى موعد يحدد لاحقا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر ان تكون جائزة الصين الكبرى في شنغهاي، الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد والتي تنطلق في 15 اذار/مارس المقبل في جائزة استراليا الكبرى على حلبة ملبورن.

The 2020 #ChineseGP has been postponed due to the coronavirus outbreak in China.#F1 #Formula1 pic.twitter.com/lsajJXZcvY

