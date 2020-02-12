تأجيل سباق الصين للفومولا1 بسبب فيروس كورونا

باريس – اعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الاربعاء انه تم رسميا تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى لسيارات فورمولا واحد ضمن بطولة العالم المقرر في 19 نيسان/ابريل المقبل الى موعد يحدد لاحقا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر ان تكون جائزة الصين الكبرى في شنغهاي، الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد والتي تنطلق في 15 اذار/مارس المقبل في جائزة استراليا الكبرى على حلبة ملبورن.

واشار الاتحاد الدولي بان هذا القرار اتخذ بطلب من منظمي الجائزة الكبرى “نظرا لاستمرار تفشي فيروس كورونا”.

اضاف “نتيجة القلق المستمر وبعد ان اعلنت منظمة الصحة العالمية بان فيروس كورونا المستجد يشكل تهديدا طارئا للصحة على الصعيد العالمي، قرر الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا واحد هذه الاجراءات من اجل ضمان صحة وامن الانصار والمشاركين والاطقم الفنية للفرق في بطولة العالم”.

واضاف الاتحاد الدولي “يواصل الاتحاد الدولي العمل بشكل وثيق مع الفرق، الشركات الراعية والسلطات المحلية لمتابعة الوضع. ستتخذ جميع الجهات الوقت المناسب لدراسة امكانية تحديد موعد جديد في وقت لاحق من العام الحالي في حال تحسنت الامور”.

واوضح “لطالما كانت جائزة الصين الكبرى جزءا هاما من اجندة سباقات فورمولا واحد مع كم هائل من الانصار الشغوفين. يتطلع مسؤلوو فورمولا واحد قدما لاجراء السباق في الصين باسرع وقت ممكن ويتمنى للجميع في هذه الدولة الافضل في هذه الاوقات الصعبة”.

وكانت تقارير صحافية بريطانية افادت الاربعاء أن سباق الجائزة الكبرى المقرر على حلبة شنغهاي سيرجأ الى موعد لاحق أو يتم إلغاؤه قبل ان يعلن الاتحاد الدولي للسيارات بعد ذلك بساعات القرار بتأجيله الى موعد يحدد لاحقا.

وستنضم جائزة الصين الكبرى الى العديد من البطولات والمنافسات الرياضية التي وقعت ضحية الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من الف ومئة شخص في الصين منذ ظهوره أواخر العام الماضي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الاسبوع الماضي إرجاء مباريات دوري ابطال اسيا التي تأخذ الاندية الصينية طرفا فيها الى شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيودا على السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. كما أعلن الثلاثاء تأجيل مباريات اندية الشرق في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي حتى نيسان/ابريل المقبل.

كما اضطر الاتحاد الى إرجاء كاس آسيا لكرة القدم داخل الصالات “فوتسال” الى موعد يحدد لاحقا، بعد أن كانت مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 شباط/فبراير الجاري والثامن من آذار/مارس المقبل.

هذا وأرجأ الاتحاد الدولي لألعاب القوى بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة التي كانت مقررة في آذار/مارس المقبل في مدينة نانجينغ الصينية، إلى آذار/مارس 2021. – (أ ف ب)