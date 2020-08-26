تأجيل عقد المنتدى الاقتصادي العالمي إلى الصيف المقبل

عمان – أعلن منظمو القمة السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي لقادة الدول ورؤساء الشركات عدم عقد القمة في كانون الثاني العام المقبل في “دافوس” بسويسرا، بسبب المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم المنتدى الاقتصادي العالمي أدريان مونك في بيان ” لم يتم اتخاذ القرار بسهولة، لأن الحاجة إلى اجتماع قادة العالم معا لوضع مسار تعافي مشترك ورسم صورة عودة الأمور إلى طبيعتها في فترة ما بعد كوفيد -19 أمر ملح للغاية”، موضحا انه من المقرر عقد القمة السنوية في أوائل الصيف المقبل.

وقال مونك إنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني الجديد بمجرد أن يتأكد المنظمون من “توفر جميع الشروط لضمان صحة وسلامة المشاركين والمجتمع المضيف.- بترا