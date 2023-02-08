أحمد الرواشدة- نظراً للظروف المأساوية التي يمر بها الأشقاء في سوريا وتركيا إثر الزلازل المروعة والتي ذهب ضحيتها الآلاف من الضحايا، وفقدان الكثير الأشخاص وبينهم بعض الأردنيين حتى الآن، فقد قرر رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز تأجيل فعاليات الأسبوع الأخير من كرنفال “الدفا جنوبي” والمبرمجة خلال يومي الخميس والجمعة الموافق التاسع والعاشر من شباط الحالي، وإذ تعرب سلطة العقبة عن خالص تعازيها للشعبين السوري والتركي بالمصاب الجلل، لتدعو الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يكشف الغمة عن بلادنا جميعا ، مقدرين جهود جلالة الملك في تقديم الدعم الفوري للأشقاء في سوريا وتركيا.