تأجيل قمة الاهلي والزمالك “لأسباب أمنية”

القاهرة – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك ضمن الدوري المحلي لأسباب أمنية.

وأشار الاتحاد في بيان: “قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقه الدوري الممتاز، على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعدا جديدا للمباراة في وقت لاحق”.

تأجيل مباراة القمة بتعليمات أمنية قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك و التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق. — EFA.eg (@EFA) October 15, 2019

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد طلب شفهيا تأجيل المباراة عقب قرار الاتحاد الافريقي باعادة مباراة فريقه امام جينيراسيون السنغالي في اياب دور الـ 32 من دوري ابطال افريقيا لتقام يوم 24 تشرين الاول (اكتوبر) الحالي، واعترض النادي الاهلي على طلب الزمالك خصوصا وان مباراة القمة ستقام يوم 19 الجاري اي قبل مواجهة الزمالك بخمسة أيام.

ويتصدر الاهلي الترتيب بثلاثة انتصارات من 3 مباريات، بفارق نقطتين عن كل من بيراميدز والمقاولون العرب والزمالك.

تقديم الزمالك والمقاولون إلى السبت المقبل قررت إدارة المسابقات تأجيل مباراة المقاولون مع أسوان المحدد لها يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة ويحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة لتقام 8م السبت المقبل بستاد السلام. — EFA.eg (@EFA) October 15, 2019

واضاف الاتحاد انه قرر تقديم مباراة الزمالك والمقاولون لتقام السبت بدلا من مباراة القمة “تقديرا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأية تأجيلات أخرى قررت لجنة المسابقات عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة، وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي بملعب السلام”.

واعترض مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية على تقديم مباراته مع المقاولون العرب، مصوبا على اللجنة الخماسية المشرفة على الكرة المصرية برئاسة عمرو الجنايني. (أ ف ب)