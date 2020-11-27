تأجيل لقاء الكتة وعمان ضمن منافسات “يد الثانية”

بلال الغلاييني

عمان – قرر اتحاد كرة اليد تأجيل مباراة الكتة وعمان والتي كان من المقرر أن تقام اليوم السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد في ختام منافسات دوري أندية الدرجة الثانية.

وجاء قرار الاتحاد بتأجيل المباراة بسبب إصابة عدد من لاعبي وإداريي فريق الكتة بفيروس كورونا، وذلك استنادا للبروتوكول الصحي الصادر عن الاتحاد الذي حدد الإجراءات التي يتخذها في حال إصابة الكوادر الفنية والإدارية واللاعبين بالفرق المشاركة في البطولات المحلية.

ويتنافس فريقا الكتة وعمان للظفر ببطاقة التأهل الثانية إلى دوري الدرجة الأولى، بعد أن حجز فريق أم جوزة بطاقة التأهل الأولى وفاز بلقب البطولة باعتلائه الترتيب العام للفرق في ختام لقاءاته برصيد 22 نقطة، والفريق الفائز بين الكتة وعمان يحصل على بطاقة التأهل.

وكانت لقاءات الجولة الأخيرة لمنافسات الدوري أقيمت أول من أمس، وشهدت فوز فريق يرموك البقعة على فريق الراية بنتيجة 35-32، فيما اعتبر فريق وادي السير فائزا على فريق ساكب بنتيجة 10-0 بعد تغيب الأخير عن المباراة وانتظار الحكام المهلة المقررة.

فريق ساكب بقي بالمركز الرابع برصيد 10 نقاط، تلاه فريق وادي السير بالمركز الخامس برصيد 8 نقاط، ثم فريق وادي السير بالرصيد ذاته، وبالمركز السابع والأخير جاء فريق الراية من دون نقاط.

وينتظر أن يحدد اتحاد اللعبة في غضون اليومين المقبلين الموعد الجديد للمواجهة الحاسمة التي تجمع بين فريقي الكتة وعمان، والتي ستقام في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، والتي يعقبها مباشرة تتويج الفريقين المتأهلين إلى دوري الدرجة الأولى.

من ناحية أخرى يحدد اتحاد اللعبة اليوم مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأردن، والتي تشهد مواجهتين، حيث يلتقي فريقا العربي وكفرنجة في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويلتقي ايضا فريقا الأهلي والقوقازي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية التي تقام يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والتي ستقام في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد حسب القرعة التي أجريت في وقت سابق.

وكان فريق العربي قد وصل إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على فريق كفرسوم بنتيجة 27-23، والأهلي على يرموك الشونة بنتيجة 33-20، وكفرنجة على الحسين إربد بنتيجة 29-26، والقوقازي على عمان بنتيجة 32-30.