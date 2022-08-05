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تأجيل مباراة القمة بين الفحيص والارثوذكسي في “سلة السيدات” بسبب كورونا

5:56 م2022-08-05

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عمان -الغد – قرر اتحاد كرة السلة ، تأجيل مباراة القمة التقليدية بين فريقي شباب الفحيص والارثوذكسي، ضمن الجولة التاسعة من الدور الثالث بدوري أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة للسيدات ، حتى إشعار آخر.

وكان من المقرر أن يخوض الفريقان اللقاء عند الساعة 7 مساء الجمعة على صالة شباب الفحيص ، قبل أن يتقرر تأجيل اللقاء بعد ثبوت إصابة خمس لاعبات من الأرثوذكسي بفيروس كورونا إلى جانب وجود الأعراض على ثلاث لاعبات أيضا رغم حصولهن على نتيجة سلبية.

وتنص تعليمات البطولة على تأجيل المباراة ، حال ثبوت إصابة خمس لاعبات وأكثر من الفريق بفيروس كورونا ، وذلك حماية لكافة أركان اللعبة من التعرض للعدوى.

5:56 م2022-08-05
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