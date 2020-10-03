تأجيل مباراة الصريح والوحدات بدوري المحترفين

عمان – الغد – قرر اتحاد كرة القدم، تأجيل مباراة الصريح والوحدات، والتي كان من المقرر إقامتها الأحد ضمن الأسبوع العاشر من دوري المحترفين، بعد تأكد إصابة إداري ولاعب من فريق الوحدات بفيروس كورونا المستجد.

وجاء القرار ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية لحماية أركان اللعبة كافة، والتي تمثل الأولوية الرئيسية لدى الاتحاد، حيث خضع فريق الوحدات برفقة كادره الفني والإداري لفحوصات طبية، للاطمئنان على سلامة الفريق.

وكان الاتحاد أعلن أمس الجمعة عن تأجيل مباراة سحاب وشباب الأردن، والتي كانت مقررة اليوم السبت، ضمن دوري المحترفين، بعد تأكد إصابة أحد لاعبي سحاب بفيروس كورونا المستجد.

في المقابل، حدد الاتحاد الموعد الجديد لمباراة الصريح والوحدات، لتقام الأربعاء 21 الشهر الحالي عند الساعة الرابعة عصراً في استاد الحسن بإربد، فيما يشهد استاد الملك عبدالله الثاني، يوم الخميس 22 الحالي مواجهة شباب الأردن وسحاب عند السادسة مساءً.