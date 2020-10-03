تأجيل مباراة بالدوري الهولندي بعد اكتشاف 6 إصابات بكورونا

لا هاي – تقرر تأجيل مباراة دوري الدرجة الأولى الهولندي بين آر كي سي فالفيك وضيفه بى اى سى زفوله، التي كانت مقررة السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة، بسبب اكتشاف ست حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في الفريق المضيف، حسبما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان .

وأوضح المصدر أن الإصابات جاءت لدى أربعة لاعبين واثنين من أعضاء الجهاز الفني.

وذكر الاتحاد أن “ثمانية لاعبين من فريق آر كي سي فالفيك وضعوا قيد الحجر الصحي”، موضحا أن هذا العدد مرشح للزيادة بعد إجراء مزيد من الفحوصات والتتبع للأشخاص الذين تواصلوا مع هؤلاء.

وتقرر تأجيل المباراة بعد اجتماع بين أطباء من الاتحاد الهولندي للعبة والفريق المتضرر مع السلطات الصحية الهولندية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعليق مباراة في الدوري الهولندي بسبب كوفيد-19.

وأعلن نادي فينوورد يوم الجمعة أن اثنين من لاعبيه أصيبا بالفيروس التاجي وتم عزلهما، لكن لم يتم إلغاء المباراة التي سيلعبونها يوم الأحد ضد فيليم 2 تيلبورج. – (إفي)