تأجيل مباريات الدوري الإسباني حتى إشعار آخر بسبب “كورونا”

عمان – الغد – قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، تعليق بطولة الدوري حتى إشعار آخر، بسبب تطورات “فيروس كورونا” المستجد.

وجاء في البيان: “بالنظر إلى الظروف الراهنة وبعد الحجر الصحي الذي تم إنشاؤه في ريال مدريد والإيجابيات المحتملة لإصابة لاعبين من أندية أخرى ، ترى الرابطة ووفقاً للتدابير المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 664/1997 المؤرخ 12 مايو ، بتعليق النشاط الكروي لليومين المقبلين على الأقل.

Nota informativa. LaLiga acuerda la suspensión de la competición. 📝 https://t.co/RLVBEU6IUB pic.twitter.com/zd6IPA1Ukv — LaLiga (@LaLiga) March 12, 2020

واضاف البيان: “سيتم إعادة تقييم القرار المذكور بعد الانتهاء من الحجر الصحي الصادر في الأندية المتأثرة والمواقف المحتملة الأخرى التي قد تنشأ، تواصلنا مع الليغا بصفتها الجهة المنظمة للمسابقة، بالاضافة إلى اتصالنا المباشر مع الاندية واتحاد اللعبة”.