تأجيل مباريات الدوري النسوي بعد إصابة أحد المدربين بـ “كورونا”

عمان – الغد – قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، تأجيل المباريات المقرر إقامتها اليوم السبت ضمن الأسبوع الثالث من الدوري النسوي للمحترفات، بعد تأكد إصابة مدرب أحد فرق البطولة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الأمين العام للاتحاد، سمر نصار، أن القرار يأتي احترازياً، للحفاظ على السلامة العامة لأركان المنظومة، مع استدعاء كافة الفرق المشاركة والكوادر التنظيمية في البطولة، للخضوع لفحوصات كورونا صباح غدٍ الاحد، للتأكد من سلامتهم.

كما أوضحت الأمين العام، أن القرار يشمل أيضاً تعليق تدريبات الفرق المشاركة بالبطولة، لحين ظهور نتائج الفحوصات لكافة الفرق والكوادر، والتأكد من سلامتهم.

وقالت: “سيقرر الاتحاد موعد عودة تدريبات الفرق، والجدول الجديد للمباريات المؤجلة، بعد ظهور نتائج الفحوصات لكافة الفرق والكوادر، ضمن سلسلة الإجراءات المتبعة للحفاظ على السلامة العامة، خاصة وأن المدرب الذي ثبت إصابته بالفيروس، لم يحضر تمرينات فريقه خلال الأيام الأربعة الماضية”.

وكان من المنتظر أن يلتقي عمان مع الأهلي مساء اليوم، والنصر مع شباب الأردن، فيما يخضع القادسية للراحة وفقاً لبرنامج الجولة الثالثة.