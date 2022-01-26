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تأجيل مباريات دوري السلة الممتاز

11:09 م2022-01-26
الاتحاد الأردني لكرة السلة
الاتحاد الأردني لكرة السلة

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عمان-الغد- قرر اتحاد كرة السلة، تأجيل مباريات دوري CFI الممتاز لكرة السلة، التي كان مقررا إقامتها اليوم وغدا.
وجاء هذا التأجيل بسبب الظروف الجوية السائدة، وحرصا على سلامة أركان اللعبة كافة من أندية ولاعبين وجماهير.
وقال اتحاد اللعبة إنه تقرر إقامة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز بعد غد، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يقام لقاء كفريوبا والجبيهة عند الساعة الرابعة مساء، وتقام مباراة الأرثوذكسي والجليل عند الساعة السادسة مساء، ثم تقام مباراة الأهلي والوحدات عند الثامنة مساء في قمة مباريات الجولة.
اتحاد كرة السلة قرر أيضا، تأجيل مباريات دوري سن 14 ناشئين وسن 16 ناشئات، إلى إشعار آخر.

11:09 م2022-01-26
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