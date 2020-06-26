تأجيل مسابقتي كأس ديفيس وكأس الاتحاد للتنس الى 2021

باريس – اعلن الاتحاد الدولي لكرة المضرب الجمعة، تأجيل نسختي 2020 لمسابقتي كأس ديفيس وكأس الاتحاد الى العام 2021 وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر ان تقام كأس ديفيس في مدريد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لكنها ستقام اعتبارا من تاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2021 في المدينة ذاتها.

اما كأس الاتحاد للسيدات التي كانت مقررة اصلا في بوادبست في نيسان/ابريل الماضي فستقام من 13 الى 18 من نيسان/ابريل 2021 في العاصمة المجرية ايضا.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للعبة ديفيد هاغيرتي “إنه قرار صعب اتخذناه، لكن تنظيم حدث عالمي للفرق من هذا المستوى وفي الوقت ذاته ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين هو مخاطرة كبرى لم يكن بالامكان اتخاذها”.

وكانت رابطتا المحترفات والمحترفين في كرة المضرب قد أعلنتا خلال الشهر الحالي أن منافساتهما المعلقة منذ آذار/مارس الماضي بسبب الفيروس، ستستأنفان في الثالث من آب/أغسطس و14 منه، في باليرمو الإيطالية وواشنطن على التوالي. – (أ ف ب)