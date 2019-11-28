تأجيل “مسيرات العودة” للأسبوع الثالث.. والاحتلال يهدم 4 منازل فلسطينيين

غزة – أعلنت الهيئة الفلسطينية العليا لمسيرات العودة في قطاع غزة المحاصر امس عن تأجيل احتجاجاتها المقررة الجمعة للأسبوع الثالث على التوالي بسبب الظروف الأمنية “الخطيرة جداً” على إثر التهديدات الإسرائيلية بشن عملية في قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إنها “قررت تأجيل مسيرات العودة اليوم من أجل تفويت الفرصة على العدو الصهيوني”.

وأضاف البيان أن التأجيل جاء “ارتباطاً بالظروف الأمنية الخطيرة جداً وفي ضوء تهديدات المجرم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بارتكاب حماقة من خلال شن عدوان شامل جديد على قطاع غزة لحماية نفسه من الملاحقة في تهم الفساد”.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية وجهت مس إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته اتهامات بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

واكدت الهيئة الفلسطينية العليا أن قرارها “غير مرتبط بأي تفاهمات” مؤكدة بأن “مسيرات العودة مستمرة ومتواصلة بطابعها الشعبي السلمي”.

وألغيت المسيرات قبل ثلاثة أسابيع بسبب المواجهة العسكرية التي شهدها القطاع بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بعد مقتل بهاء أبو العطا أبرز القادة العسكريين للجهاد في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزله في غزة.

وقال عضو في أحد الفصائل الفلسطينية طالبا عدم الكشف عن اسمه “أبلغت حركة الجهاد الإسلامي حماس بأنها سترد في حال استهدف جنود الاحتلال المشاركين في مسيرات العودة ولن تقف مكتوفة الأيدي”.

وأضاف مستشهدا بتصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الذي تعهد في وقت سابق “بالرد الفوري على أي عدوان جاء قرار التأجيل لتفويت الفرصة على الاحتلال الذي يسعى لتصدير أزمته الداخلية بعدوان على غزة”.

وانطلقت “مسيرات العودة” في مارس/آذار 2018. وقد استشهد منذ ذلك الحين نحو 346 فلسطينيا، معظمهم خلال هذه الاحتجاجات على الحدود.

وأيدت الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية للفصائل قرار التأجيل “لتفويت الفرصة على الاحتلال بشن عدوان جديد على غزة وخلق الفتنة بين حماس والجهاد”.

ويطالب المشاركون في المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع والمستمر منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هجروا منها منذ العام 1948.

وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع ثلاثة حروب منذ العام 2008.

بالسياق، أعلن الجيش الاسرائيلي امس أنه هدم منازل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة متهمين بتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل جندي خارج الخدمة في آب/أغسطس الماضي.

ونفذ الجيش عملية الهدم في قرية بيت كاحل شمال غرب مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية) في الساعات الأولى من صباح امس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المنازل تعود إلى أربعة فلسطينيين كانوا “جزءا من المجموعة التي نفذت هجوم الطعن” الذي قتل فيه جندي خارج الخدمة في آب/أغسطس.

وأفاد مصور وكالة فرانس برس أن الجرافات حولت المنازل إلى ركام.

وعقب الهدم، توفي فلسطيني بعد وقوع حادث سير بين مركبته وجرافة تابعة للجيش الإسرائيلي عند مفترق طرق بالقرب من مدينة الخليل. وبحسب الجيش كان الحادث عرضيا.

وقال متحدث باسم الجيش لفرانس برس “انحرفت سيارة فلسطينية عن الطريق واصطدمت بسيارة عسكرية إسرائيلية توقفت على جانب الطريق”، من دون تأكيد الوفاة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن محمد نصار النواجعة من مدينة يطا بمحافظة الخليل “استشهد وأصيب نجله ثائر بجروح مختلفة” فجر امس، بعد “صدم مركبتهما من قبل جرافة عسكرية اسرائيلية” في منطقة “فرش الهوا” بالمحافظة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى اندلاع اشتباكات ألقى خلالها الفلسطينيون “الحجارة باتجاه الجنود وأشعلوا الإطارات”. وقال إن “القوات ردت باستخدام وسائل مكافحة الشغب”.

وعثر على جثة الجندي دفير سوريك (19 عاما) أوائل آب/أغسطس قرب مستوطنة ميغدال عوز بين مدينتي بيت لحم والخليل في الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش حينها، ان الجندي القتيل لم يكن مسلحا ولم يكن يرتدي بزته العسكرية حين تعرض للطعن مرارا بايدي مهاجمين. وكان يتلقى دروسا في ميغدال عوز، وتحديدا في مركز لدراسة التوراة.

وتقوم إسرائيل بشكل روتيني بهدم منازل المتهمين بالقيام بهجمات ضدها. وهي تقول إن مثل هذه الإجراءات تشكل رادعًا، لكن معارضي ذلك يقولون إنه عقاب جماعي.-(ا ف ب)