تأجيل موعد الباخرة السياحية القادمة من جدة إلى العقبة

احمد الرواشدة

العقبة – اكد نائب رئيس مجلس مفوضين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة شرحبيل ماضي أن الباخرة السياحية التي كان من المفترض وصولها من جدة في المملكة العربية السعودية الى ميناء العقبة يوم الجمعة الثالث والعشرين من الشهر الجاري تأجل موعد حضورها الى بداية شهر آب القادم .

وقال ماضي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن سبب التأجيل يعود للمشغل ولأسباب فنية وتشغيلية ،مؤكدا ان جاهزية موانئ العقبة وكوادر السلطة والاجهزة المختلفة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في اعلى مستوياتها من التنظيم والمتابعة مشيرا الى انه تم اعتماد خططاً مسبقة تهدف الى الاسراع في عمليات المناولة وتحميل الركاب وتامين الخدمات اللوجستية وفقا للبروتوكولات المعتمدة لهذه الرحلات السياحية .