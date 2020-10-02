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تأجيل موعد مراجعة المكلفين بخدمة العلم حتى إشعار آخر

منذ 5 ساعات

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عمان – الغد- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد، عن تأجيل موعد مراجعة المكلفين بخدمة العلم للمركز العسكري للتجنيد، حتى إشعار آخر.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن موعد مراجعة المكلفين بخدمة العلم للمركز العسكري للتجنيد كان مقررا لجميع المحافظات خلال الفترة من (4-29) /10/ 2020.

وأوضحت أن التأجيل جاء بسبب الظروف الصحية الراهنة والمتعلقة بازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبينت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنها ستعلن عن المواعيد الجديدة لاستقبال المكلفين بخدمة العلم لاحقاً.

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