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تأجيل مونديال تحت 20 عاما للسيدات بسبب فيروس كورونا

منذ 21 دقيقة

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سان خوسيه – أعلنت كوستاريكا السبت تأجيل مونديال تحت 20 سنة للسيدات الذي كان ستستضيفه مع بنما في آب (أغسطس) المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء القرار من قبل لجنة التنظيم المحلي في كوستاريكا وبنما واتباعا لتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم: “تقديما لسلامة وصحة كل المشاركين في هذا الحدث على أي شيء آخر، تقرر تأجيل البطولة”.

وقال وزير الرياضة الكوستاريكي إرنان سولانو إن بلاده ستكون مستعدة لتنظيم البطولة حين تسمح الظروف، لافتا: “كوستاريكا ما تزال مستعدة للتنظيم والالتزام بكل متطلبات “فيفا”. (إفي)

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