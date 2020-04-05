تأجيل مونديال تحت 20 عاما للسيدات بسبب فيروس كورونا

سان خوسيه – أعلنت كوستاريكا السبت تأجيل مونديال تحت 20 سنة للسيدات الذي كان ستستضيفه مع بنما في آب (أغسطس) المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء القرار من قبل لجنة التنظيم المحلي في كوستاريكا وبنما واتباعا لتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

أبرز توصيات مجموعة العمل القارية التي أحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم لمواجهة آثار وباء كورونا:

3- الإبقاء على أحقية مشاركة اللاعبين مواليد 1-1-1997 في أولمبياد طوكيو 2020 العام المقبل.

4- تأجيل بطولتي كأس العالم للسيدات تحت 20 و17 عاماً حتى إشعار آخر. pic.twitter.com/RfexShJEur — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 3, 2020

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم: “تقديما لسلامة وصحة كل المشاركين في هذا الحدث على أي شيء آخر، تقرر تأجيل البطولة”.

وقال وزير الرياضة الكوستاريكي إرنان سولانو إن بلاده ستكون مستعدة لتنظيم البطولة حين تسمح الظروف، لافتا: “كوستاريكا ما تزال مستعدة للتنظيم والالتزام بكل متطلبات “فيفا”. (إفي)