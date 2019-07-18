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تأجيل نتائج دراسة كلف انتاج الألبان للأسبوع المقبل

منذ 3 ساعات

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طارق الدعجة

عمان- صرح مصدر مطلع في وزارة الصناعة والتجارة، أن اللجنة المشكلة لاحتساب كلف انتاج الألبان ودراسة أسعارها قامت بتأجيل إعلان نتائج الدراسة للأسبوع المقبل، وذلك بعد أن كان من المتوقع إعلانها اليوم الخميس.

وبين المصدر في تصريح صحافي صادر عن الوزارة، أن تأجيل الإعلان جاء بعد أن اتفقت اللجنة اليوم الخميس، على زيارة عدد من المصانع الأسبوع المقبل، للتأكد من كلف الانتاج والاطلاع على بيانات بعض الشركات للوصول إلى الكلف الحقيقية لانتاج الألبان.

وأشار المصدر، إلى أن ذلك يأتي استكمالا للجهد الذي قامت به اللجنة على مدى الأيام الماضية لاحتساب الكلف.

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