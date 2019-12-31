تأجيل نقل محكمة الاستئناف إلى حين “استكمال التجهيزات”

نادين النمري

عمان – قال مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ”الغد” انه “تم تاجيل نقل محكمة الاستئناف الى منطقة شميساني لحين استكمال توفير باقي الخدمات”.

واضاف المصدر ان “المحكمة ستستمر في تقديم خدماتها من مبنى قصر العدل في العبدلي لحين ضمان جاهزية كافة الخدمات المطلوبة”، لكن المصدر لم يحدد موعدا معينا لانتقال المحكمة.

إلى ذلك، اكدت مصادر مطلعة في وزارة العدل بأنه تم عقد اجتماع ظهر اليوم ما بين رئيس المجلس القضائي ووزير العدل ونقيب المحامين وتم التوافق على تأجيل رحيل محكمة الإستئناف للمبنى المستأجر لحين استكمال باقي الخدمات التي تضمن حسن سير المحاكمات لخدمة أطراف التقاضي وعقد جلسات صباحية ومسائية تسهيلا على المحامين والمتقاضين

وأشار المصدر ذاته بأن استئجار المبنى الجديد قد جاء مؤقتا لحين استكمال أعمال البناء لمبنى محكمة الإستئناف بجانب قصر العدل بالعبدلي والذي سيتم بحد اقصاه خلال ٣ سنوات.

وكانت نقابة المحامين قررت منع منتسبيها من الترافع امام محكمة استئناف عمان في حال تم نقلها من قصر العدل الى مبناها الجديد بالشميساني.

وقالت النقابة، في بيان يوم أمس الاثنين، ان القرار جاء نتيجة لعدم توفر الامكانيات اللوجستية لوصول المحامين الى موقع المحكمة الجديد بيسر وسهولة.

واضافت ان قرار نقل المحكمة يؤثر على عمل المحامين بشكل خاص وانه لم يتم التشاور مع النقابة بقرار نقل المحكمة خاصة وانها المعنية بالترافع امام المحكمة.