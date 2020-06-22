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تأجيل نهائي بطولة “أدريا” بعد إصابة ديميتروف بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة

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مدن – جاء إعلان لاعب التنس البلغاري جريجور ديميتروف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ليتسبب في تأجيل نهائي بطولة (أدريا تور الاستعراضية) بمدينة زادار الكرواتية.

وأعلن ديميتروف، الذي شارك في هذه البطولة التي تجوب مدينة جديدة كل أسبوع، إصابته بالفيروس التاجي بعد الاختبار الذي أجراه في موناكو، مقر إقامته الذي وصل إليه منذ ساعات قادما من المدينة الكرواتية.

وبعد دقائق من الإعلان، قررت اللجنة المنظمة للبطولة تأجيل النهائي بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، والروسي أندريه روبليف، للتأكد من التدابير الاحترازية.

وخاض ديميتروف السبت مباراة أمام الكرواتي بورنا تشوريتش، والتي انتهت بفوزه بمجموعتين دون رد وبنفس النتيجة (4-1)، وكان روبليف قد تأهل للنهائي بفوزه في الجولة الأولى على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين دون رد وبنفس النتيجة (4-1)، فيما تغلب ديوكوفيتش على الكرواتي نينو سيرداروزيتش بمجموعتين نظيفتين بواقع 4-1 و4-3(7-3).

وستقام الجولة المقبلة من البطولة الاستعراضية، التي ينظمها ديوكوفيتش، مدينتي بانيا لوكا وسراييفو البوسنيتين خلال الفترة من 3 وحتى 5 يوليو/تموز المقبل. (إفي)

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