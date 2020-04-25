تأجيل وإلغاء التصفيات الأوروبية المؤهلة للأولمبياد ومونديال “مصر”

بلال الغلاييني

عمان – ضرب فايروس كورونا المستجد، والمنتشر في كافة انحاء العالم، البطولات الخاصة بلعبة كرة اليد، والتي تعتبر مهمة جدا، والمدرجة على روزنامة مواعيد الاتحادات المختلفة، سواء كانت الدولية، أو القارية، أو البطولات الخاصة بالدوريات الأوروبية، حيث أعلن الاتحاد الدولي والذي يتخذ من سويسرا مقرا رئيسيا له، تأجيل التصفيات العالمية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو2021 لمنافسات الرجال والسيدات إلى العام المقبل.

وقال الاتحاد الدولي في بيان عبر موقعه الرسمي، “إن الاتحاد يراقب باهتمام كبير تفشي فايروس كورونا وتأثيره على نشاط كرة اليد الذي توقف حول العالم نتيجة لهذا الفايروس، ونظرا لصعوبة استئناف المباريات وحفاظا على صحة اللاعبين وجميع المشاركين في هذه الأنشطة وبناء عليه، يعلن الاتحاد برئاسة حسن مصطفى ايضا عن تعديل مواعيد العديد من المنافسات الدولية، ومن أبرزها اقامة منافسات التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد طوكيو لمنافسات الرجال في الفترة من 12 الى 14 آذار (مارس) 2021، بعد أن كان مقرر انطلاقها في الفترة من 17 الى 19 نيسان (ابريل) الماضي، وستقام هذه التصفيات في النرويج وفرنسا وألمانيا

ومن المقرر أن يشارك منتخبا تونس والجزائر في هذه التصفيات ممثلان عن قارة أفريقيا، حيث يتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من فرنسا، كرواتيا والبرتغال، بينما يتواجد الجزائر في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات المانيا، السويد وسلوفينيا، ويتأهل فريقين من كل مجموعة، ليصبح عدد المشاركين في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 12 فريق

الغاء البطولات الأوروبية

وقرر الاتحاد الأوروبي إلغاء المباريات المتبقية في دور الستة عشر وربع النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا (الرجال)، وستقام مباريات الدور نصف النهائي يومي 28 و 29 كانون الأول (ديسمبر) في كولن.

وستقام المباريات استنادا إلى ترتيب الفرق في المجموعات، حيث يتأهل أفضل فريقين في كل مجموعة، وكذلك تم إلغاء مواعيد مباريات ربع النهائي (السيدات)، ومن المقرر أن تعقد مباريات نصف النهائي يومي 5 و6 أيلول (سبتمبر) في بودابست، كما قرر الاتحاد الأوروبي الغاء مباريات المجموعات المتبقية وكذلك مباريات ربع النهائي بالنسبة لبطولة (كأس أوروبا) للرجال، والسيدات ومباريات كأس التحدي.

تم إلغاء الجولات الأربع المتبقية من التصفيات الأوروبية 2020 للسيدات، وبناءً على تصنيف البطولة الأخيرة 2018، وصلت الفرق التالية إلى البطولة النهائية: فرنسا وروسيا وهولندا ورومانيا والسويد والمجر والجبل الأسود وألمانيا وصربيا وإسبانيا وسلوفينيا وبولندا وجمهورية التشيك وكرواتيا، إلى جانب النرويج والدنمارك مؤهلان كمستضيفين لمنافسات البطولة.

وقرر الاتحاد الأوروبي وبعد التشاور والتنسيق مع الاتحاد الدولي الغاء التصفيات الأوروبية المتبقية والمؤهلة إلى بطولة العالم للرجال التي تقام في مصر مطلع العام المقبل 2021، حيث حدد الاتحاد الأوروربي المنتخبات المتأهلة بناء على الترتيب النهائي لبطولة أوروبا الأخيرة، وهي سلوفينيا وألمانيا والبرتغال والسويد والنمسا والمجر وبيلاروسيا وأيسلندا وجمهورية التشيك وفرنسا، كما تأهلت منتخبات أسبانيا وكرواتيا والنرويج كأفضل ثلاثة فرق في يورو 2020 والدنمارك مؤهلة كحامل للقب.

الغاء الدوري الفرنسي

قررت اللجنة الإدارية لرابطة الدوري الفرنسي إلغاء المراحل الثماني المتبقية من الدوري العام، كما ألغت أيضا موسم الدرجة الثانية، وذلك غداة قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتمديد الإغلاق والحجر،وحظر التجمعات بكافة أشكالها، لكن ذلك لم يمنع فريق باريس سان جرمان من الفوز باللقب للمرة السادسة على التوالي والسابعة في تاريخه.، وقررت الرابطة اعتماد الترتيب الذي كان قبل أن يتخذ قرار تعليق الموسم بعد الجولة الثامنة عشرة، حيث كان سان جرمان في الصدارة بفارق ست نقاط عن فريق نانت.

وسيشارك باريس سان جرمان مباشرة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، فيما تأهل ملاحقوه نانت، نيم، مونبلييه وتولوز الى الدوري الأوروبي، مع إمكانية أن ينال نانت بطاقة دعوة للمشاركة في المسابقة الأولى بحسب ما أفادت صحيفة “ليكيب” الرياضية.

وبسبب إيقاف الموسم قبل نهايته بثماني مراحل، لن يهبط أي من الفرق الـ 14 الى الدرجة الثانية، بل سيرتفع العدد في الدرجة الأولى الى 16 فريقا بصعود سيسون وليموج من الدرجة الثانية.

الغاء الدوري الألماني وخسائر مالية كبيرة

وأعلنت رابطة الدوري الألماني، عدم استكمال المنافسات بسبب أزمة فايروس كورونا المستجد، مع إعلان نادي كيل بطلا للمسابقة.

وكانت المنافسات، على مستوى الدرجتين الأولى والثانية، قد توقفت في شهر آذار (مارس) الماضي، بعد أن توصلت الأندية الــ 36 المصنفتين بالدرجتين الأولى إلى اتفاق على عدم استئناف اللعب، مع عدم هبوط أي فريق حسب رئيس رابطة الدوري أوفه شونكرالذي قال “حاولنا إيجاد حلول لاستكمال الموسم، لكن مع استمرار تفشي فيروس كورونا أصبح ذلك مستحيلا”

وتتوقع الرابطة خسائر مالية كبيرة تبلغ اكثر من 27 مليون دولار، بسبب عدم استكمال الجولات السبعة المتبقية من الدوري.

تأجيل البطولة الآسيوية للناشئين

وقرر الاتحاد الآسيوي تأجيل البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين والمقرر إقامتها في كازخستان خلال الفترة من 15 ولغاية 26 آب (أغسطس) من المقبل حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تفشي وباء فايروس كورونا الذي أصاب العالم وأدى إلى تأجيل العديد من الأحداث الرياضية.

وخاطب الاتحاد الآسيوي الاتحادات الأهلية بقرار التأجيل، وذلك للمحافظة على سلامة المنتخبات المشاركة والجماهير، إلى أن تتم السيطرة على الفيروس الجديد وضمان إمكانية إقامة البطولة في أفضل الظروف.

Bilal.alghaleeni@alghad.jo