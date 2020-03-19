تأجيل وإلغاء .. فوضى يُحدثها كورونا على روزنامة الأحداث الرياضية

مدن – أدّى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” إلى شلل شبه كامل في مختلف المنافسات الرياضية، وتعليق غالبية مواعيد كرة القدم الأوروبية على المستويين الوطني والقاري، بعدما أصبحت أوروبا بؤرة أساسية للفيروس، ما دفع العديد من الدول لفرض قيود على حركة التنقل والسفر ومنع التجمعات.

وتجد البطولات الوطنية الأوروبية الخمس الكبرى لكرة القدم نفسها أمام إمكانية خسارة قد تبلغ أربعة مليارات يورو (4.33 مليارات دولار) بحال أطاح فيروس كورونا المستجد بالموسم الكروي بأكمله، وفق دراسة أجرتها شركة متخصصة.

وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة “كاي بي أم جي” الرائدة عالميا في مجال المحاسبة، تواجه أندية البطولات الخمس (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، وفرنسا) خسائر تراوح ما بين 3.54 وأربعة مليارات يورو من حقوق البث التلفزيوني والعائدات التجارية والتسويقية، بحال لم تتمكن من خوض المباريات المقررة حتى نهاية الموسم.

وبحلول مساء الجمعة الماضي، باتت البطولات الوطنية الخمس الكبرى في القارة العجوز والعديد غيرها، معلقة حتى مطلع نيسان (أبريل) المقبل على الأقل، بعد القيود الكبيرة التي فرضها تفشي فيروس “كوفيد-19″، والإجراءات الصارمة المعتمدة للحد من انتشار الوباء.

واتخذ الاتحاد القاري (يويفا) قرارا بإرجاء بطولة كأس أوروبا 2020 الى صيف العام المقبل، وتعليق مسابقتي الأندية (دوري الأبطال ويوروبا ليغ) حتى إشعار آخر، آملا بالتمكن من استئناف البطولات المحلية قريبا وإنهاء الموسم بحلول 30 حزيران (يونيو) المقبل.

وتوقع تقرير “كاي بي أم جي” أن يكون الدوري الانجليزي أكبر الخاسرين بحال لم تسمح الأوضاع الصحية باستئناف المنافسات، ويتكبد ما يقارب 1.25 مليار يورو، منها 800 مليون يورو من ايرادات حقوق البث.

وأورد: “القنوات التي لديها عقود جماعية مع الدوريات قد تطالب باستعادة أموالها بشكل متناسق بحال إلغاء مباريات وعدم استكمال الموسم”.

وستكون خسائر ايرادات البث التلفزيوني أعلى في البريميرليغ، رغم أن عدد المباريات المتبقية هو الأدنى مقارنة مع البطولات الاخرى، باستثناء البوندسليغا الألمانية التي تضم عددا أقل من الاندية المتنافسة (18 مقابل 20 في كل من الدوريات الأربعة الأخرى).

ومن المتوقع أن تبلغ خسائر الليغا الإسبانية 600 مليون يورو من عائدات البث التلفزيوني، فيما قد تخسر أندية “سيري أ” الإيطالية ما يقارب 450 مليونا، مقابل 400 مليون للدوري الألماني، و200 للدوري الفرنسي.

إصابة 10 لاعبين في فيورنتينا بـ “الفيروس القاتل”

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، مشيرا الى ان ثلاثة منها تعالج في المستشفى.

وأفاد مالك النادي روكو كوميسو في تصريحات لشبكة “سكاي إيطاليا” من مكان تواجده في الولايات المتحدة: “الوضع يزداد سوءا، في النادي لدينا نحو عشر أشخاص مصابين بهذا المرض المؤسف، وثلاثة من أفراد الجهاز الفني هم في المستشفى”.

وسبق لنادي كرة القدم ان أعلن إصابة ثلاثة لاعبين هم المهاجم باتريك كوتروني والأرجنتيني جرمان بيسيلا والصربي دوشان فلاهوفيتش.

وأطلق النادي حملة لجمع التبرعات لمساعدة مستشفيات المدينة على التعامل مع فيروس “كوفيد-19” الذي ضرب بقوة في إيطاليا، وحصد حتى اليوم نحو 3000 وفاة في إيطاليا من أصل نحو 35 ألف إصابة، من إجمالي نحو 8800 وفاة تسبب بها حول العالم.

وأشار كوميسو إلى أن الحملة جمعت نحو 420 ألف يورو من أصل هدفها الاجمالي وهو 500 ألف يورو، مشيرا الى أن لاعب الفريق الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري ساهم بـ50 ألفا.

وأعلنت أندية عدة في “سيري أ” تسجيل إصاباته بالفيروس في صفوفها، لاسيما يوفنتوس حيث أصيب دانييلي روغاني (أول إصابة للاعب كرة قدم في إيطاليا) والفرنسي بليز ماتويدي، وسمبدوريا الذي سجل فحوصا إيجابية لخمسة من لاعبيه وطبيب، ولاعب هيلاس فيرونا ماتيا زاكانيي.

وفرض “كوفيد-19” شللا شبه شامل على مختلف الأحداث الرياضية حول العالم ومنها منافسات غالبية بطولات كرة القدم في أوروبا. وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بالفيروس في القارة العجوز، وهي أعلنت في وقت سابق وقف المنافسات الرياضية حتى الثالث من نيسان (أبريل) المقبل.

كونميبول يمدد تعليق كوبا ليبرتادوريس

مدد اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي “كونميبول” تعليق منافسات مسابقة كوبا ليبرتادوريس التي تعادل مسابقة دوري أبطال أوروبا، حتى الخامس من أيار (مايو) المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسبق للاتحاد ان أعلن تأجيل الجولة المقبلة من المسابقة التي كان من المقرر ان تقام في 21 آذار (مارس) المقبل، لكنه اضطر الى تمديد الإيقاف حتى أيار (مايو) المقبل، بسبب “مخاطر تفشي” فيروس “كوفيد-19”.

وتسبب الفيروس الذي أدى الى نحو 8800 وفاة حول العالم، بشلل شبه تام على صعيد النشاطات الرياضية في العالم، ودفع الى إلغاء أو إرجاء العديد من المواعيد والأحداث الكبيرة.

وأعلن كونميبول إرجاء بطولة المنتخبات الوطنية “كوبا أميركا” التي كانت مقررة في الأرجنتين وكولومبيا في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) 2020، الى الفترة الزمنية نفسها عام 2021، حيث أتت هذه الخطوة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) الذي أعلن أيضا تأجيل نهائيات كأس أوروبا التي كانت مقررة في الفترة الزمنية نفسها، الى صيف العام المقبل.

رابطتا كرة المضرب تمددان تعليق الموسم

أعلنت رابطتا محترفي ومحترفات كرة المضرب، تمديد تعليق الموسم حتى السابع من حزيران (يونيو) المقبل، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الرابطتان في بيان مشترك: “موسم كرة المضرب المحترفة بات الآن معلقا حتى السابع من حزيران (يونيو)، في الوقت الحالي، كل الدورات من 8 حزيران (يونيو) 2020 وما بعد، لا تزال مقررة بحسب جدولها المعلن”.

وكانت رابطة المحترفين قد أعلنت سابقا تعليق منافساتها حتى 26 نيسان (أبريل) المقبل، بينما أوقفت رابطة المحترفات دوراتها حتى الثاني من أيار (مايو) المقبل، وذلك على خلفية تفشي فيروس “كوفيد-19” الذي أدى حتى الأربعاء الى وفاة أكثر من 8 آلاف شخص حول العالم.

ويعني قرار تمديد التوقيف عمليا إلغاء موسم الدورات الترابية، باستثناء بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، والتي أعلن منظموها الثلاثاء إرجاءها الى أيلول (سبتمبر) المقبل، في خطوة لقيت انتقادات واسعة.

وأشارت الرابطتان الى انه بعد “دراسة متأنية، وبسبب التفشي المستمر لفيروس كوفيد-19، كل دورات رابطتي المحترفين والمحترفات في الموسم الترابي خلال الربيع لن تقام كما هو مقرر”.

ويطال هذا القرار دورات مدريد وروما (من دورات الماسترز ألف نقطة للرجال ودورات البريمير السيدات)، إضافة الى دورتي ستراسبورغ ومراكش للمحترفات، وميونيخ واستوريل وجنيف وليون للمحترفين، فيما أكدت الرابطتان تجميد التصنيف العالمي خلال هذه الفترة.

لاعبو منتخب ألمانيا يتبرعون بـ 2.5 مليون يورو

تبرّع لاعبو منتخب ألمانيا لكرة القدم بمبلغ 2.5 مليون يورو (2.7 مليون دولار أميركي) لمكافحة الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد، بحسب ما قال مدير المنتخب أوليفر بيرهوف.

وقال بيرهوف في مؤتمر صحافي عبر تقنية الإتصال بالفيديو وشارك فيه مدرب المنتخب يواكيم لوف: “أنا على اتصال مع اللاعبين، وقررنا منح مساعدة فورية بقيمة 2.5 مليون يورو”.

وقال الحارس المخضرم وقائد المنتخب مانويل نوير في شريط فيديو على صفحته في موقع (انستغرام): “يجب أن نعتني ببعضنا البعض في أوقات كهذه. نحن في المنتخب الوطني نفكر وسنتبرع من أجل قضية جيدة”.

ونشر لاعبون آخرون على غرار يوشوا كيميش وليون غوريتسكا من بايرن ميونيخ وماتياس غينتر من بروسيا مونشنغلادباخ فيديوهات مماثلة، ولم يحدد اللاعبون شكل التبرع، لكنهم وجّهوا متابعيهم إلى منصة “فير هيلفن” الهادفة للتنسيق بين المتطوعين في ألمانيا أثناء الأزمة.

وأضاف بيرهوف: “حصل اتفاق سريع جدا حول رغبتنا في القيام بلفتة كفريق”، موضحا أن ايلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الانجليزي)، توني كروس (ريال مدريد الاسباني) والحارس مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الاسباني) خرجوا أيضا بهذه الفكرة.

من جهة أخرى، دعا لوف الناس الى تغيير سلوكهم بعد هذه الازمة، وقال بمقطع فيديو من منزله في فرايبورغ: “يعاني العالم احتراقا جماعيا، يبدو أن الارض تدافع عن نفسها ضد البشرية التي تعتقد ان بمقدورها القيام بأي شيء وتعرف كل شيء، القوة، الجشع والربح كانت دوما بالمقدمة في السنوات الأخيرة”.

وأضاف: “لكن اليوم هناك ما يؤثر علينا جميعنا، وندرك ما يهم حقا في الحياة: الأصدقاء، العائلة واحترام الآخرين”.

وأردف المدرب الذي قاد المانيا الى لقب مونديال 2014 “يجب أن نظهر انه بمقدورنا أن نكون مختلفين، نتعامل مع بعضنا البعض بمزيد من الاحترام في المستقبل”.

كذلك رحّب لوف بقرار الاتحاد القاري (ويفا) الثلاثاء تأجيل كأس أوروبا للمنتخبات من صيف 2020 إلى صيف 2021، وكشف رئيس الاتحاد الالماني فريتس كيلر ان لوف وبيرهوف عرضا تقليص حجم رواتبهما للمساعدة في الخروج من هذه الأزمة.

50 مليون جنيه استرليني للأندية المنكوبة في إنجلترا

أعلن دوري كرة القدم الانجليزية “إي أف أل” عن التبرع بمبلغ خمسين مليون جنيه استرليني (58 مليون دولار أميركي)، لمساعدة الأندية المنكوبة ماليا خلال فترة الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تعليق أنشطة الدوريات المحلية، في محاولة لفرملة تفشي فيروس “كوفيد-19” السريع الانتشار، حيث من المتوقع عدم استئناف المباريات على الأقل قبل 3 نيسان (أبريل) المقبل، وهو الموعد الذي اتفق على تحديده “إي أف أل” ورابطة الدوري الممتاز “البريميرليغ”.

ويبحث الدوري المسؤول عن المستويات الثاني، الثالث والرابع عن مساعدة الأندية المتواضعة بسبب تعثرها المالي جراء الازمة المستجدة وارجاء الموسم، وتخشى بعض الأندية من تعرضها للإفلاس، بحال عدم استئناف عجلة الدوريات قبل الصيف المقبل.

وكانت الشؤون المالية من بين المواضيع التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس ادارة دوري كرة القدم الانجليزية “إي أف أل”، حيث تم الاتفاق على خطة لتحفيف العبء المالي على الاندية التي تعاني ضائقة مالية في “تشامبيونشيب” (المستوى الثاني)، “ليغ 1″ (المستوى الثالث) و”ليغ 2” (المستوى الرابع).

وجاء في بيان الدوري: “كجزء من تخطيط الطوارىء المستمر للدوري، استمع مجلس الإدارة الى تعليقات وملاحظات أندية إي أف أل، قبل مناقشة عدد من المسائل من بينها الوضع المالي الراهن والتداعيات، التأمين، أمور تنظيمية وترتيبات النقل التلفزيوني”.

وأضاف: “تركّزت المناقشات على الإعانة المالية للاندية على المدى القصير، وفيما لا يوجد حل واحد، يجب وضع تدابير فورية للمساعدة بمبلغ مالي إغاثي قصير الامد بقيمة 50 مليون جنيه استرليني”.

ويراجع الدوري تهديد وتأثير الفيروس من خلال فريق عمل متخصص، وهو ملتزم بانهاء الموسم إذا أمكن، حيث جاء في البيان: “يكمن الهدف الأساسي، من أجل حماية نزاهة السابقة، بانهاء ناجح لموسم 2019-2020، مع مراعاة الاولوية القصوى للصحة”.

سيلفر يأمل بانقاذ جزء من موسم “NBA”

أعرب مفوض رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين “ان بي ايه” آدم سيلفر عن أمله في انقاذ “جزء من الموسم” على الأقل، بعد تعليق المنافسات لفترة غير محددة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي طال حتى الآن 7 من اللاعبين.

وعلّقت الرابطة المنافسات ليل 11-12 آذار (مارس) بعد ثبوت إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز بالفيروس. ومنذ ذلك الحين، انضم الى غوبير زميله دونافان ميتشل، وكريستيان وود من ديترويت بيستونز، وأربعة لاعبين من بروكلين نتس أبرزهم كيفن دورانت.

وسبق لسيلفر أن أمِل باستئناف الدوري بعد 30 يوما، لكنه قال في مقابلة مع شبكة “اي أس بي أن” الأميركية، انه غير قادر على تحديد موعد لذلك، وان معاودة اللعب ترتبط بقرار السلطات الصحية.

وأوضح: “صراحة ليس لدي أي تقدير لما ستكون عليه المدة، أنا متفائل بطبيعتي وأريد ان أؤمن بأننا سنتمكن على الأقل من انقاذ جزء من هذا الموسم”.

وتابع ان اللاعبين “يريدون ان يلعبوا، يريدون ان ينافسوا. سنحاول بكل الطرق الممكنة مزاولة كرة السلة مجددا”، مشددا في الوقت عينه على ان “سلامة وصحة لاعبينا هما الأولوية. هذا سيكون الشرط الذي يتيح اللعب مجددا، عندما يقول مسؤولو الصحة انه يمكننا ان نلعب”.

وعلى صعيد الإصابات المسجلة في صفوف لاعبي الدوري، أكد سيلفر ان الرابطة تحركت على وجه السرعة بعد اكتشاف الإصابة الأولى، وأوضح: “اتبعنا توصيات مسؤولي العناية الصحية والأطباء، وركزنا على مجموعة من الفرق التي كانت على تماس مباشر مع الفرق التي ظهرت فيها الحالات الأولى، وبعد ذلك بدأت الدائرة تتسع”.

وأضاف: “حتى الآن، تم إخضاع ثمانية فرق بالكامل للفحص، وثمة أفراد في فرق أخرى بدأت تظهر عليهم عوارض”، مطمئنا الى الى ان اللاعبين الذين ثبتت إصابتهم لا يواجهون خطرا على حياتهم.

ولاقت مسارعة دوري السلة الى إجراء فحوص للاعبيه انتقادات في الولايات المتحدة، حيث يضطر كثير من الأشخاص لانتظار فترات طويلة للخضوع للفحوص. وأتت أبرز الانتقادات من بيل دي بلازيو، عمدة مدينة نيويورك التي يتخذها نتس مقرا له.

وقال دي بلازيو بشأن لاعبي نتس: “نأمل في ان يتعافوا بسرعة، لكن مع كل الاحترام، لا يجب ان يخضع فريق كامل في الـ ان بي ايه لفحص كوفيد-19، بينما ثمة مرضى في وضع حرج ينتظرون ذلك، الفحوص لا يجب ان تكون للأثرياء، بل للمرضى”.

وفي حديثه الى “اي أس بي أن”، أبدى سيلفر تفهمه لانتقادات دي بلازيو، لكنه دافع عن قرار المسارعة لفحص اللاعبين، مشددا على ان رابطة الدوري تحركت بناء على توجيهات السلطات الصحية الأميركية.

وأوضح: “أنا بالطبع أتفهم وجهة نظره، ومن المؤسف ان نجد أنفسنا في هذا الوضع” لجهة القدرة على فحص مئات معينة سريعا وإبقاء أخرى تنتظر، مضيفا “لذا الأمر الأساسي بطبيعة الحال هو عدم توافر فحوص كافية”.

وتابع: “ما يمكنني قوله هو انه بشأن الـ ان بي ايه، نحن اتبعنا توصيات مسؤولي العناية الصحية”، حيث وجد المسؤولون الأميركيون أنفسهم محط انتقادات واسعة على خلفية النقص في القدرة على إجراء الفحوص لفيروس “كوفيد-19″، وهو ما يرى خبراء في مجال الصحة انه أتاح تفشي الفيروس دون اكتشافه.

وأعلنت الولايات المتحدة وفاة 110 أشخاص بالفيروس وإصابة نحو 7300، وتشير التقديرات الى ان حالات الإصابة هي أعلى من هذا الرقم، لكن تحديد عددها الدقيق سببه التأخر في إجراء الفحوص.

بايرن ميونيخ ينتقل إلى “التدريب الافتراضي”

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني أنه، وحرصا منه على تجنب تنقل لاعبيه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على التواصل، بدأ منذ الأربعاء باعتماد “تدريب افتراضي” يشارك فيه اللاعبون عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

وأوضح مدرب الفريق هانزي فليك في تصريح نشر على الموقع الالكتروني للنادي: “علينا أن نقوم بكل ما في وسعنا للرد بشكل إيجابي على الوضع (انتشار الفيروس)، نظمنا تدريب افتراضي في الساعة 11 صباحا، كان الجميع متحمسين”.

ولم تفرض سلطات مقاطعة بافاريا الألمانية حتى الآن إجراءات عزل إلزامية على السكان، لكن بايرن قام من تلقاء نفسه بالتخلي عن فكرة جمع لاعبيه امتثالا لتعليمات السلطات الصحية.

وقال البروفسور هولغر برويش، المسؤول عن الاعداد البدني في بايرن ميونيخ: “تم تجهيز اللاعبين بساعات رياضية ملائمة. وهذا يعني أننا نتلقى جميع بياناتهم المثيرة للاهتمام، مثل معدل ضربات القلب، على شاشاتنا”.

ورأى فليك أن الحفاظ على التواصل بين اللاعبين يوازي أهمية استمرار التدريبات إن لم يكن يفوقها. وقال المدرب الذي يشرفه بنفسه على التمارين فيما يتابعه اللاعبون عبر الأجهزة اللوحية الذكية: “سيكون من المهم بالنسبة لنا أن نبقى على تواصل يومي، المجموعة بأكملها ستكون حاضرة للتدريب”.

وأضاف مدرب بطل ألمانيا في المواسم السبع الأخيرة، ومتصدر الترتيب قبل تعليق منافساته بسبب الفيروس “لقد طور فريقنا التدريبي حصصا يمكن أن تستمر بين 75 و90 دقيقة”.

وتابع: “ركزنا على تمارين التوازن، في نهاية التدريب، قمنا بجلسة مكثفة على الدراجات الهوائية (الثابتة)، في الاجمال، سنقوم بتمارين التحمل بالتناوب مع تمارين الحركة المكثفة”.

ورحب برويش، من جانبه بـ “الدينامية الإيجابية” للفريق، موضحا “اللاعبون لا يتواجدون في الملعب، لكن يطلب منهم أن يكون لديهم الالتزام بالمواعيد والانضباط ذاته، بعد التدريب، استمر الاتصال بالفيديو لفترة طويلة، تحدث اللاعبون، وتبادلوا الكلام. ولهذا السبب يعد التدريب عبر الفيديو جزءاً مهماً من الحياة الجماعية في هذا الوقت”.

هارتس الاسكتلندي يطالب لاعبيه بتخفيض رواتبهم

طلب نادي هارتس الاسكتلندي من لاعبيه قبول تخفيض أجورهم بنسبة 50%، بسبب تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

واتخذت مالكة النادي آن بادج هذا القرار خشية توقف مسابقات كرة القدم لعدة أشهر، بسبب تفشي فيروس “كوفيد-19” في القارة الاوروبية بعد انطلاقه من مدينة ووهان الصينية.

وقالت في بيان نشره موقع النادي: “لتفادي برنامج تسريح وحماية أكبر عدد من الوظائف، اقترح انشاء برنامج تخفيض للرواتب”.

ويُطلب من جميع موظفي النادي، بمن فيهم اللاعبون، “قبول تخفيض بنسبة 50% من راتبهم الشهري” بدءا من نيسان (أبريل) المقبل، بحسب ما تابعت مالكة النادي الواقع في ادنبره وصاحب المركز الاخير راهنا في الدوري الاسكتلندي لكرة القدم.

وتابعت: “يمكن لأعضاء النادي واللاعبين غير القادرين او الراغبين بقبول هذا التخفيض عرض خيار فسخ عقودهم”، حيث أشارت بادج مطلع الاسبوع ان ناديها سيخسر ايرادات بقيمة مليون جنيه استرليني (1.16 مليون دولار اميركي) جراء المباريات المؤجلة بفعل فيروس كورونا، وهي اربع متبقية على ارضه في الدوري زائد نصف نهائي الكأس أمام هيبرنيان في ملعب “هامبدن بارك”.

وأصر النادي ان لا أحد سيحصل على راتب أقل من الحد الادنى في المملكة المتحدة للعمال الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة، وقالت بادج ان القرار اتخذ في ظل العودة المتأخرة للمباريات في بريطانيا “علق الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم المباريات في المستقبل المنظور، وفيما لا يوجد تاريخ محدد لهذا التعليق، من المرجح عدم استئناف المباريات حتى مطلع تموز (يوليو) – آب (أغسطس) المقبلين في أقرب تقدير”.

وتأتي تدابير نادي هارتس في يوم أعلن فيه رئيس الاتحاد الاسكتلندي رود بيتري تقديم إعانة فورية بقيمة 1.5 مليون جنيه استرليني للأندية والاكاديميات.

أستراليا مصممة على مشاركة رياضييها بالأولمبياد

أعربت اللجنة الأولمبية الأسترالية، تصميمها على مشاركة رياضييها في أولمبياد طوكيو 2020 المقرر بين 24 تموز (يوليو) والتاسع من آب (اغسطس) المقبلين، على رغم تفشي فيروس كورونا المستجد، وإن أقرت بأن الوضع “صعب بشكل لا يصدق”.

وتجد اللجنة الأولمبية الدولية والسلطات اليابانية نفسيهما تحت ضغوط متزايدة بسبب عزمهما المعلن حتى الآن على إقامة الدورة في موعدها، لاسيما من قبل رياضيين يعتبرون ان هذا الإصرار يضعهم في “خطر”، لكن رئيس اللجنة الأولمبية الأسترالية مات كارول، أكد الخميس رغبته بعدم حرمان رياضييه من حلم المشاركة في الألعاب الأولمبية.

وأوضح: “هدفنا هو ان نتيح للرياضيين الأستراليين عيش حلم المشاركة في الألعاب الأولمبية، بيد أن الوضع صعب بشكل لا يصدق، إن اللجنة الأولمبية الأسترالية لا تعيش في فقاعة، وهناك أزمة صحية عالمية، ونحن نعلم أن الناس يعانون، إنهم مرضى أو يفقدون وظائفهم، والشركات تعاني، والغموض بالنسبة للمستقبل هائل، الأمور تتغير يوميا وعلينا أن نتكيف مع الوضع القائم”.

وشدد كارول على أن: “موقف اللجنة الأولمبية الدولية تجاه أولمبياد طوكيو يمنحنا الثقة، لاسيما تشديدها على أهمية الحفاظ على صحة جميع المعنيين والمشاركة في مكافحة الفيروس”.

ومع تزايد الدعوات لتأجيل دورة الألعاب، أكدت الأولمبية الدولية تصميمها على “إيجاد حل يتسبب بأقل تأثير سلبي على الرياضيين، مع الحفاظ على نزاهة الدورة وصحة الرياضيين”، معتبرة على لسان متحدث باسمها ان “أي حل لن يكون مثاليا في هذا الوضع، ولهذا نحن نعول على مسؤولية الرياضيين وتضامنهم”.

لكن رئيس البعثة الأسترالية الى أولمبياد لندن 2012، نيك غرين، لا يشاطر كارول موقفه، وقال البطل الأولمبي السابق لمسابقة التجذيف لصحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد” الأسترالية: “قبل أسابيع قليلة فقط، كنت على ثقة، كما الجميع، من ان الألعاب ستقام، لكن بصراحة، حاليا لا أرى إمكانية لاقامتها”.

الى ذلك، أقر إيان تشسترمان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأسترالية الذي من المقرر أن يرأس بعثة بلاده في دورة طوكيو، بأن “الوضع معقد”، وقال: “من بين خياراتنا، يمكننا استخدام رحلات جوية الخاصة لنقل رياضيينا إلى طوكيو مباشرة، من مكان تواجدهم في معسكراتهم التدريبية خلال المرحلة الأخيرة من استعداداتهم للألعاب الأولمبية، كما اننا نبحث بكيفية تقليص فترة اقامتهم في القرية الأولمبية”.

وتسبب تفشي فيروس “كوفيد-19” بشلل شبه كامل في النشاطات الرياضية حول العالم، كما دفع الى إرجاء أحداث كبيرة مقررة خلال صيف العام الحالي، أبرزها نهائيات كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا لكرة القدم.

اليونان تسلّم طوكيو الشعلة الأولمبية بغياب الجمهور

سلّمت اليونان، الشعلة الأولمبية الى منظمي دورة الألعاب الصيفية في طوكيو، في احتفال أقيم بغياب الجمهور بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، والتي بدأت تدفع رياضيين للمطالبة بإرجاء الأولمبياد.

وأقيم حفل التسليم في ملعب “باناثينايكو” التاريخي في أثينا، حيث افتتحت النسخة الأولى للألعاب الأولمبية الحديثة في العام 1896، وفي غياب أي حضور جماهيري في المدرجات الرخامية، اكتفى اليوناني لفتيريس بترونياس حامل ذهبية جهاز الحلق في أولمبياد ريو 2016، بجولة على المضمار حاملا الشعلة.

وأوقدت حاملة ذهبية أولمبياد ريو للقفز بالزانة اليونانية كاتيرينا ستيفانيدي المرجل، وهي من الخطوات التقليدية الممهدة للألعاب المقررة بين 24 تموز (يوليو) و9 آب (أغسطس) المقبلين.

وتم تسليم الشعلة الى ناوكو إيموتو، ممثلة اللجنة المنظمة لدورة ألعاب طوكيو، والتي تم تكليفها بهذه المهمة في اللحظات الأخيرة لكونها مقيمة في اليونان، ولا تحتاج الى تكبد مشقة السفر من بلادها في ظل القيود الواسعة المفروضة عالميا على حركة التنقل للحد من تفشي “كوفيد-19”. (وكالات)