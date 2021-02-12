تأجيل ودية “صقور النشامى” مع البحرين بسبب كورونا

عمان- الغد- أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة، إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن يلعبها المنتخب الوطني مع نظيره المنتخب البحريني، عند الساعة السادسة من مساء اليوم على صالة مدينة خليفة الرياضية، وذلك كإجراء إحترازي بعد ثبوت إصابة اللاعبين محمد شاهر ومحمود الهزايمة والمعالج حسن برهومة والمعد البدني أحمد سمير بفيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن تصدر كافة نتائج فحوصات كورونا التي خضع لها أفراد بعثة “الصقور” خلال الساعات المقبلة، والتي ستكون حاسمة لمصير المباراة الودية المتجددة مع البحرين يوم الأحد المقبل، قبل أن يدخل المنتخب الوطني في “الفقاعة” تمهيدا لخوض مبارياته بالتصفيات خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 23 شباط (فبراير) الحالي، بحيث يلتقي منتخبنا الوطني مع شقيقه المنتخب الفلسطيني يوم 18 الحالي، ثم يلاقي نظيره السريلانكي في اليوم التالي، على أن يلتقي المنتخب الكازاخستاني في 21 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم مشواره في التصفيات الآسيوية، بمواجهة متجددة مع شقيقه الفلسطيني يوم 22 منه.