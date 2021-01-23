تأجيل “وقت الموت لم يحن بعد” لبوند مرة أخرى

عمان-الغد- تم تأجيل العرض الأول لفيلم “وقت الموت لم يحن بعد” عن عميل 007 جيمس بوند والذي كان يفترض أولا أن يعرض في مطلع أبريل المقبل.

وأفاد الموقع الرسمي للأفلام عن جيمس بوند بأن العرض الأول للفيلم تأجل إلى أكتوبر المقبل لأسباب انتشار وباء فيروس كورونا في العالم.

وجاء في بيان رسمي نشره الموقع أن فيلم “وقت الموت لم يحن بعد” سيعرض في بلدان العالم يوم 8 أكتوبر عام 2021.

يذكر أن كلفة الفيلم الذي انتهى تصويره عام 2020 قد زادت بمقدار 250 مرة عن نفقات أول فيلم ” 007 الدكتور لا” عن جيمس بوند والذي عرض عام 1962.إ

وقد تولى المخرج، كيري فوكوناغا، إخراج الفيلم الجديد، أما دور جيمس بوند فيقوم بأدائه، دانيال كريغ.

وسيكون “وقت الموت لم يحن بعد” آخر فيلم لـ دانيال كريغ الذي شارك في تصوير 5 أفلام عن جيمس بوند. وحطم، كريغ العام الماضي رقما قياسيا سجله ، روجر مور الذي كان يجسد شخصية الجاسوس الخارق على الشاشة 4 مرات.

يذكر أن الحلقة الأخيرة للفيلم Spectre, 2015 من إخراج سام مندس، جنت في العالم ما يزيد عن 880 مليون دولار. أما الحصيلة العامة لعرض كل الأفلام عن جيمس بوند فزادت عن 10 مليارات دولار، بحسب موقع روسيا اليوم.