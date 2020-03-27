تأجيل 3 لقاءات في الدوري الماسي لالعاب القوي بسبب كورونا

باريس – أعلن منظمو الدوري الماسي لألعاب القوى الجمعة تأجيل ثلاثة لقاءات إضافية مقررة في أيار/مايو المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد اللقاءات المؤجلة في أبرز مسابقة موسمية لـ”أم الألعاب” الى ستة.

وأفاد الدوري في بيان اليوم عن تأجيل لقاءات ستوكهولم (24 أيار/مايو) ونابولي (28 أيار/مايو) والرباط (31 أيار/مايو).

وتضاف هذه اللقاءات الى الثلاثة الأولى من الموسم، والتي تم إعلان تأجيلها الأسبوع الماضي، وهي الدوحة (17 نيسان/أبريل) وشنغهاي (16 أيار/مايو)، ولقاء ثالث كان مقررا في التاسع من أيار/مايو في مدينة صينية ثانية لم تكن هويتها قد حددت بعد.

وأوضح الدوري في بيانه ان “التفشي العالمي لمرض +كوفيد-19+، والقيود على حركة السفر التي يتوقع ان تبقى مفروضة لفترة من الزمن، وفوق كل ذلك، المخاوف بشأن صحة الرياضيين، جعلت من المستحيل إقامة هذه اللقاءات كما كان مقررا”.

وأشار الى ان المواعيد الجديدة سيتم تحديدها “عندما يتيح هذا الوضع الاستثنائي وضع خطة موثوقة”.

وتسبب “كوفيد-19” بأكثر من 23 ألف وفاة معلنة حتى الآن حول العالم، وجمّد الغالبية العظمى من النشاطات الرياضية في الفترة الراهنة، وصولا الى تأجيل مواعيد كبيرة كانت مقررة في صيف 2020، أبرزها أولمبياد طوكيو، وكأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا لكرة القدم.– (أ ف ب)