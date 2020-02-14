تأجيل 3 مباريات في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بسبب فيروس كورونا

طوكيو – أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة الجمعة تأجيل ثلاث مباريات في تصفيات كأس آسيا لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

🚨⚠️Due to the current #coronavirus outbreak, @FIBA Asia has taken the decision to postpone the following #FIBAAsiaCup 2021 Qualifier games:

20 Feb: PHI vs THA

21 Feb: JPN vs CHN

24 Feb: CHN vs MAS The new dates will be announced later! — 🏀FIBA Asia Cup (@FIBAAsiaCup) February 13, 2020

وكان من المقرر أن تقام إحدى المباريات الثلاثة في مدينة تشيبا اليابانية بين اليابان والصين في 21شباط (فبراير) الحالي، وفقا لما ذكره الاتحاد على حسابه بشبكة (تويتر).

والمباراة الأخرى كانت مقررة يوم 20 من الشهر في العاصمة الفلبينية مانيلا بين الفلبين وتايلاند، كما تأجلت ايضا مواجهة الصين وماليزيا التي كانت مقررة في 24 من الشهر ذاته في الصين.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن الموعد الجديد لتلك المباريات.

وتمثل هذه المواجهات جزءا من الدور الأول من تصفيات بطولة كأس آسيا لكرة السلة التي ستقام العام المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم “COVID-19” أودى بحياة ألف و380 شخصا حتى الآن في الصين، وفقا للبيانات الرسمية للبلد الآسيوي. – (إفي)