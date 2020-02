تأجيل 3 مباريات في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بسبب فيروس كورونا

طوكيو – أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة الجمعة تأجيل ثلاث مباريات في تصفيات كأس آسيا لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

🚨⚠️Due to the current #coronavirus outbreak, @FIBA Asia has taken the decision to postpone the following #FIBAAsiaCup 2021 Qualifier games:

20 Feb: PHI vs THA

21 Feb: JPN vs CHN

24 Feb: CHN vs MAS

The new dates will be announced later!

— 🏀FIBA Asia Cup (@FIBAAsiaCup) February 13, 2020