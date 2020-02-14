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تأجيل 3 مباريات في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين

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طوكيو – أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة الجمعة تأجيل ثلاث مباريات في تصفيات كأس آسيا لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

وكان من المقرر أن تقام إحدى المباريات الثلاثة في مدينة تشيبا اليابانية بين اليابان والصين في 21شباط (فبراير) الحالي، وفقا لما ذكره الاتحاد على حسابه بشبكة (تويتر).

والمباراة الأخرى كانت مقررة يوم 20 من الشهر في العاصمة الفلبينية مانيلا بين الفلبين وتايلاند، كما تأجلت ايضا مواجهة الصين وماليزيا التي كانت مقررة في 24 من الشهر ذاته في الصين.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن الموعد الجديد لتلك المباريات.

وتمثل هذه المواجهات جزءا من الدور الأول من تصفيات بطولة كأس آسيا لكرة السلة التي ستقام العام المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم “COVID-19” أودى بحياة ألف و380 شخصا حتى الآن في الصين، وفقا للبيانات الرسمية للبلد الآسيوي. – (إفي)

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