تأجيل 4 مباريات في “الكالتشيو” بسبب “فيروس كورونا”

روما – أرجئت أربع مباريات كانت مقررة الأحد ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، أبرزها بين إنتر ميلان وضيفه سمبدوريا، على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأتى التأجيل ضمن سلسلة خطوات أعلنها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خلال مؤتمر صحافي في وقت متأخر ليل السبت، شملت عزل 11 بلدة غالبيتها في منطقة لومبارديا، في أعقاب اكتشاف 79 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد توفي اثنان منهم الجمعة والسبت.

وطاول الإرجاء بداية ثلاث مباريات هي بين إنتر وسمبدوريا، وأتالانتا وضيفه ساسوولو، وفيرونا وضيفه كالياري. وظهر الأحد، أعلن نادي تورينو ان مباراته المقررة ضد ضيفه بارما “أرجئت الى موعد لاحق”.

وأوضح كونتي ان وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا “يعتزم إرجاء كل النشاطات الرياضية المقررة الأحد في منطقتي لومبارديا وفينيتو”، مبديا أسفه “لمشجعي كرة القدم والرياضات الأخرى الذين كانوا يعتزمون حضور هذه المباريات غدا (اليوم الأحد) لكن على المواطنين ان يكونوا مسؤولين”.

وأكد إنتر إرجاء المباراة “الى موعد يحدد لاحقا”، من دون ان يتطرق الى مصير المباراة المقررة الخميس على أرضه أيضا ضد لودوغورتس البلغاري ضمن إياب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

وشهد السبت إرجاء أكثر من 40 مباراة كرة قدم للهواة والناشئين في المناطق المعزولة بسبب مخاوف انتشار الفيروس. كما أرجئت مباراة دوري الدرجة الثانية بين أسكولي وكريمونيسي. (أ ف ب)