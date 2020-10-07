تأجيل 5 مباريات في دوري المحترفين بعد تسجيل إصابات بكورونا

عمان-الغد- قرر اتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء ، تأجيل مباراة شباب الأردن والجزيرة، ومعان مع الأهلي، والصريح والرمثا، ضمن الأسبوع الحادي عشر من دوري المحترفين، بعد تسجيل بعض الإصابات في صفوف فرق شباب الأردن والصريح والأهلي، بفيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار تعليق تدريبات الفرق الثلاثة حتى إشعار آخر، ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية لحماية أركان اللعبة كافة، والتي تمثل الأولوية الرئيسية لدى الاتحاد، مع إعادة جدولة هذه المباريات لاحقا، بعد الاطمئنان على سلامة الفرق.

وكان الاتحاد أعلن في وقت سابق تأجيل مباراتي الوحدات والفيصلي، وسحاب مع الحسين ضمن ذات الجولة، ليقتصر الأسبوع الحادي عشر على لقاء وحيد يجمع السلط وشباب العقبة عند السابعة والنصف مساء السبت على ستاد عمان الدولي.

يذكر أن الاتحاد بصدد الاعلان عن إجراءات محدثة وآلية تنظيم البطولات المحلية خلال جائحة كورونا، لتتوافق مع الإجراءات الحكومية، وتضمن استمرارية بطولاته وفقاً للمواعيد المحددة سابقاً، دون اي تأجيل.