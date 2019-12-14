تأخر الموسم المطري يؤثر على إنتاج الحمضيات في الأغوار الشمالية

الاغوار الشمالية – اكد مزارعون في الاغوار الشمالية ان انتاج الحمضيات لهذا الموسم انخفض بنسبة تصل إلى 25 بالمئة عن الموسم الماضي، لتأخر الموسم المطري.

وبينوا ان تأخر الموسم المطري ساهم بتأخير نضوج الثمار لوقت اطول من المعتاد ما ادى إلى عدم الحصول على اسعار جيدة للمحصول خاصة مع بداية الموسم الذي عادة ما تكون الاسعار فيه مرتفعة نسبيا نظرا لانخفاض الكميات الموردة للأسواق.

وتعد الحمضيات المحصول الاكثر جدوى للمزارعين في الاغوار الشمالية التي تشتهر بزراعة الحمضيات بمساحات تصل إلى 60 الف دونم تبدأ من العدسية شمالا حتى الكريمة جنوبا على امتداد شريط الغور الشمالي.

وارجع رئيس بلدية معاذ بن جبل ساري العبادي أن تأخر الموسم المطري الماضي رغم انه كان وفيرا إلا ان توقيته لم يخدم عملية انضاج الثمار بوقتها الطبيعي والمعتاد فتأخر انتاج الموسم ما ادى إلى تساقط الثمار قبل ان تنضج، واحيانا هي في حالة انعقاد ما ادى لانخفاض المحصول بنسبة تصل إلى 25 بالمئة.

وطالب بإقامة سوق مركزي للخضار والفواكه في الاغوار الشمالية يسهم في تشغيل الايدي العاملة ويقلل من كلف الانتاج ويكون مزودا للأسواق الاخرى في المملكة بالأصناف التي تنتجها المنطقة لاسيما الحمضيات.

وطالب المزارع المهندس محمد الشمالي/ رئيس مجلس محلي المنشية بزيادة دعم المزارعين بخفض الرسوم الجمركية عن مدخلات الانتاج.

ودعا المزارع حسين عودة وزارة الزراعة لتعيين مراقبين وطوافين في الاغوار الشمالية وإنشاء ابراج مراقبة للحد من السرقات الكبيرة التي تتعرض لها المزارع.

واوضح مدير التسويق والتجارة الدولية بوزارة الزراعة الدكتور ايمن السلطي انه رغم تأخر الموسم المطري الذي انعكس على تأخر انتاج الحمضيات في الاغوار الشمالية الا ن الحجم الكلي للإنتاج كان مرتفعا على امتداد موسم الحمضيات الذي لا يتجاوز بالعادة ثلاثة أشهر.

وبين السلطي ان الحمضيات المنتجة محليا في الاغوار الشمالية من اجود الانواع عالميا ومرغوبة محليا وخارجيا، داعيا المزارعين لتجديد اشجار الحمضيات التي يزيد عمرها عن 20 عاما لأنها بعد ذلك ينخفض انتاجها كما ونوعا. وفيما يتعلق بمطالب المزارعين بإنشاء سوق للخضار والفواكه في الاغوار الشمالية، قال: إن بإمكانهم الاستفادة من سوق العارضة القريب لافتا إلى ان انتاج الاغوار الشمالية من الحمضيات يقدر بنحو 82 بالمئة من انتاج المملكة.

واشار إلى ان زراعة اصناف من الحمضيات “الليمون المكسيكي “ساهم بإطالة امد الموسم الزراعي حتى شهر ايار، وان البرتقال “ابو صرة وفالنسيا والشموطي والفرنساوي” في الاغوار الشمالية يصل إلى 35 الف طن فيما تتراوح كميات الانتاج من المندلينا والكلمنتينا ما بين 12 إلى 20 الف طن. (بترا)