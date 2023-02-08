تأخير بدء دوام الحكومة والبنوك الخميس إلى العاشرة صباحا

قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تأخير بدء دوام جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسّّسات والهيئات العامَّة والجامعات الرَّسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة ليوم غدٍ الخميس، الموافق للتَّاسع من شباط 2023م إلى السَّاعة العاشرة صباحاً؛ وذلك نظراً للظُّروف الجويَّة السَّائدة.

كما قرر البنك المركزي تأخير بدء دوام البنك المركزي والبنوك غدا الخميس إلى الساعة العاشرة صباحا وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة.