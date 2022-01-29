تأخير دوام الأحد إلى العاشرة صباحا (تحديث)

قرَّر رئيس الوزراء بالوكالة، وزير الإدارة المحليَّة توفيق كريشان، تأخير بدء دوام الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة ليوم غد الأحد الموافق للثلاثين من كانون الثَّاني إلى الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بسبب الظُّروف الجويَّة السائدة.

ونظرا للظروف الجوية السائدة قرر محافظ البنك المركزي الأردني تأجيل دوام البنك المركزي الأردني والبنوك العاملة في المملكة ليوم غد الاحد إلى الساعة العاشرة صباحا.

ونظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظًا على السلامة قرر الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا تأخير الدوام ليوم غد الأحد الموافق 30/1/2022 ليصبح في تمام الساعة 10 صباحاً.

,قرّر مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور جمال ملحم، تأخير دوام يوم غد الأحد، ليبدأ الساعة العاشرة صباحا، نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة المراجعين والموظفين.

وأهاب ملحم في بيان، اليوم السبت، بجميع مدراء الدوائر ومسؤولي الورديات إجراء الترتيب اللازم للورديات المناوبة حسب خطة الطوارئ، علماً أن دائرة الطوارئ في المستشفى تعمل على مدار الساعة في استقبال جميع الحالات الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والطبية اللازمة.

كما أعلنت جامعة مؤتة، اليوم السبت، عن تأخير مواعيد بدء امتحانات طلبتها ليوم غد الأحد لمدة ساعة واحدة؛ لتبدأ الساعة العاشرة صباحا.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام الدكتور وليد الرواضية إن القرار يأتي للحفاظ على سلامة الطلبة نظرا للحالة الجوية المتوقعة بتشكل الجليد في ساعات الصباح الباكر، مشيرا إلى أن مواعيد جلسات الامتحانات تصبح على النحو التالي: امتحان الساعة (9:00 -11:00) يصبح من (10:00- 12:00) وامتحان (11:15- 1:15) يصبح من (12:15- 2:15) وامتحان (1:30- 3:30) يكون من (2:30 – 4:30).

وقرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني تأخير دوام العاملين في الجامعة والكليات التابعة لها يوم غد الأحد حتى الساعة العاشرة صباحا.

كما قرر تأجيل جميع مواعيد الامتحانات النهائية للفترة الصباحية من الثامنة وحتى التاسعة والنصف صباحا ليوم غد، على أن تعقد باقي الامتحانات في مواعيدها.

وأوضح أن المواعيد الجديدة للامتحانات المؤجلة جرى تثبيتها على الشاشات الإلكترونية للطلبة والمدرسين من قبل وحدة القبول والتسجيل في الجامعة.

إلى ذلك قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مسّاد، اجراء ما يلي فيما يخص الامتحانات النهائية ودوام العاملين فيها ليوم غد الأحد، وكما يلي:

– تأخير بدء الدوام الرسمي إلى الساعة العاشرة صباحاً، لمختلف كليات ودوائر الجامعة، حفاظا على سلامة طلبة الجامعة والعاملين فيها، على أن يستثنى من القرار الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك.

– تأخير جلسة امتحاني الكيمياء العامة (CHEM101) وتاريخ الحضارة العربية الاسلامية HIST121)) المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 30/1/2022 الساعة (09:00-10:15) صباحا لتعقد في نفس اليوم الأحد الموافق 30/1/2022 الساعة (11:50-13:05) ظهرا، علماً بأن توزيع الطلبة على المختبرات هو نفس التوزيع المقرر للجلسات السابقة وتم تعميمه على الطلبة عبر بريدهم الإلكتروني.

– لا يوجد أي تغيير على الامتحانات الكتابية وباقي الامتحانات المحوسبة المقررة غدا الأحد الموافق 30/1/2022.

ودعت جامعة اليرموك، جميع طلبتها الأعزاء والعاملين فيها إلى متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة والبريد الإلكتروني الخاص بهم، لمتابعة أية مستجدات تطرأ بسبب الظروف الجوية.

الجامعة الأردنية

قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تأخير الدوام ليوم غد الأحد إلى الساعة العاشرة صباحا وذلك نظرا للظروف الجوية السائدة في المملكة وحرصا على سلامة أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة، واستثنى القرار من تتطلب طبيعة عمله غير ذلك.

كما تم تأخير الامتحانات النهائية للطلبة لتبدأ الساعة العاشرة.