تأخير دوام الخدمات الطبية الملكية

أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية لمراجعيها ومرتباتها، أنه سيتم تأخير دوام اليوم الاربعاء لغاية الساعة العاشرة صباحا.

وقالت أن هذا القرار جاء بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة المرضى والمراجعين والعاملين في الخدمات الطبية الملكية.

وأكدت مديرية الخدمات الطبية الملكية أن اقسام الطوارئ في جميع مستشفياتها جاهزة لاستقبال المرضى والمراجعين على مدار الساعة، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.