تأخير دوام جميع المدارس حتى الساعة العاشرة غدا بسبب الأحوال الجوية

عمان – الغد – قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، تاخير دوام المدارس بالمملكة ليوم غد الاحد حتى الساعة العاشرة صباحا، بسبب الظروف الجوية السائدة، على ان يستمر العمل بالتفويض الممنوح لمديري التربية والتعليم باتخاذ القرار بتعليق الدوام كل حسب منطقته، وبالتنسيق مع الحكام الاداريين.

ويشمل قرار التأخير مدارس القطاع الخاص، والثقافة العسكرية، والاونروا ومدارس الفترة المسائية للطلبة السوريين، بالإضافة الى المدارس في مخيمات اللاجيئن السوريين.

يذكر ان العطلة ما بين الفصلين، قد بدات في المدارس الحكومية وفق التقويم المدرسي المعدل، بحيث تعود هذه المدارس للدوام اعتبارا من السادس عشر من شهر شباط الحالي.