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تأخير دوام جميع المدارس حتى الساعة العاشرة غدا بسبب الأحوال الجوية

منذ ساعة واحدة
طالبات مدرسة يقطعن أحد شوارع العاصمة أثناء هطول الأمطار- (أرشيفية- تصوير: ساهر قدارة)
طالبات مدرسة يقطعن أحد شوارع العاصمة أثناء هطول الأمطار- (أرشيفية- تصوير: ساهر قدارة)

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عمان – الغد – قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، تاخير دوام المدارس بالمملكة ليوم غد الاحد حتى الساعة العاشرة صباحا، بسبب الظروف الجوية السائدة، على ان يستمر العمل بالتفويض الممنوح لمديري التربية والتعليم باتخاذ القرار بتعليق الدوام كل حسب منطقته، وبالتنسيق مع الحكام الاداريين.

ويشمل قرار التأخير مدارس القطاع الخاص، والثقافة العسكرية، والاونروا ومدارس الفترة المسائية للطلبة السوريين، بالإضافة الى المدارس في مخيمات اللاجيئن السوريين.

يذكر ان العطلة ما بين الفصلين، قد بدات في المدارس الحكومية وفق التقويم المدرسي المعدل، بحيث تعود هذه المدارس للدوام اعتبارا من السادس عشر من شهر شباط الحالي.

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