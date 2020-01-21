تأخير دوام مدارس ومديريات ليوم غد الأربعاء (تفاصيل)

عمان- قرر مدير التربية والتعليم للواء الشوبك، والبترا بالوكالة الدكتور إبراهيم الشقيرات، تأخير دوام المدارس والموظفين في مديريات التربية ليوم غد الأربعاء حتى الساعة 10:00 صباحاً.

كما قررت مديريات التربية والتعليم في الطفيلة ولواء بصيرا تأخير دوام المدارس وموظفي المديريات ليوم غد الأربعاء حتى الساعة 10:00 صباحاً.

وأكدت وزارة التربية استمرار العمل بتفويض الصلاحيات الممنوحة لمديري التربية والتعليم بالميدان بتأخير أو تعطيل الدوام بالمدارس، بما في ذلك مواعيد امتحانات الطلبة التي من المتوقع أن تبدأ رسمياً في المدارس الحكومية يوم غد.

كما قررت مديرة التربية والتعليم لتربية الطفيلة لبنى الحجاج تأخير الدوام للمدارس للساعة 10:00 صباحا ليوم غد الأربعاء ، وذلك حفاظا على سلامة الطلبة بسبب الأحوال الجوية، مع متابعة ما يستجد في ساعات الصباح.

من جهته، قرر مدير التربية والتعليم للواء بصيرا حازم العمريين تأخير دوام المدارس ليوم غد الأربعاء حتى الساعة 10:00 صباحا وتأخير دوام موظفي المديرية حتى الساعة 9:00 صباحا بسبب الأحوال الجوية حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين. (بترا)