تأخير وتعليق الدوام في عدد من الجامعات الرسمية والخاصة

عمان- قررت عدد من الجامعات الرسمية والخاصة تأخير بدء الدوام ليوم غد الاثنين، نظراً للظروف الجوية السائدة واحتمالات تشكل الصقيع صباحاً.

وقرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة إلغاء المحاضرة الأولى لطلبة الجامعة التي تبدأ الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وتأخير دوام العاملين إلى الساعة التاسعة والنصف إلا من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

كما قرر رؤساء جامعات؛ العلوم الإسلامية العالمية، والزيتونة، والعلوم التطبيقية الخاصة، والشرق الأوسط، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة الزرقاء، والجامعة الهاشيمة، وجامعة مؤتة، والجامعة الأردنية فرع العقبة تأخير دوام يوم غدٍ الاثنين للهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، حتى الساعة التاسعة والنصف صباحاً، باستثناء الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

كذلك، قرر رئيسا جامعتي البترا وعجلون الوطنية تأخير الدوام حتى الساعة العاشرة صباحاً، في حين قرر رئيس جامعة الحسين بن طلال، تعليق الدوام للطلبة وللعاملين في الجامعة يوم غد الاثنين بسبب الظروف الجوية السائدة. (بترا)