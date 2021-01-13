“تأديبية الكرة” تتخذ جملة من العقوبات بحق أندية ولاعبين وإداريين

عمان – الغد – أعلنت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، عن جملة من العقوبات على خلفية مخالفات ارتكبت خلال منافسات بطولتي دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

– فرض غرامات مالية مقدارها 200 دينارا على أندية الرمثا والحسين اربد والجزيرة وشباب الأردن، بسبب مخالفات بدوري المحترفين.

– ايقاف مدير نشاط الكرة في نادي الوحدات زياد شلباية 3 مباريات رسمية، وتغريمه الف دينار.

– ايقاف المدير الفني لفريق اتحاد الرمثا محمد السناجلة مباراتين رسميتين وتغريمه 300 دينار، وايقاف اداري اتحاد الرمثا خالد رحايلة 6 مباريات رسمية وتغريمه ألف دينار.

– ايقاف مدير فريق الطرة حمد صبري 6 مباريات رسمية وتغريمه الف دينار.

– ايقاف رئيس نادي الطرة عبدالآله الدرابسة 6 مباريات رسمية وتغريمه ألف دينار.

– ايقاف لاعب الطرة قصي صباح 3 مباريات رسمية وتغريمه 300 دينار.

– ايقاف لاعب الطرة عمار ابو عليقة مباراة رسمية وتغريمه 300 دينار.

– كما ردت اللجنة التأديبية اعتراضين لنادي الجليل، واعتراض لنادي بلعما.