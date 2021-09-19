“تأديبية الكرة” تغرم نادي سحاب 750 دينار وتتخذ جملة من العقوبات

عمان – الغد- فرضت اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة غرامة مالية على نادي سحاب مقدارها 750 دينار بعد مباراته أمام شباب العقبة في دوري المحترفين.

كما اتخذت اللجنة جملة من القرارات ابرزها: إيقاف رئيس نادي السرحان عبدالله السرحان (6) مباريات رسمية وتغريمه مبلغ (1000) دينار ولا يسمح له بالتواجد داخل الملعب وغرف الغيار والمنصة الرسمية اثناء فترة الإيقاف بعد مباراة فريقه أمام الأهلي في دوري الدرجة الأولى.

وفي دوري الدرجة الثانية قررت اللجنة تغريم نادي الحصن مبلغ (100) بعد مباراته مع فريق أم القطين ، وتغريم نادي الحمراء مبلغ (100) في مباراته أمام البادية ، وتغريم نادي العالية مبلغ (100) في مباراته أمام فريق صما، وإيقاف المدير الفني لنادي حرثا نايف الظواهرة مباراة رسمية واحدة وتغريمه مبلغ (100) دينار ، وايقاف مدرب نادي حرثا وليد عبيدات مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ (150) دينار أمام الخالدية .

وفي دوري تحت 19 عاما لأندية غير المحترفين، اعتبرت اللجنة التأديبية نادي صما خاسرا لمباراته أمام اتحاد الرمثا 1-6 التي التي اقيمت بينهما يوم 10 أيلول ( سبتمبر) الحالي، كما تم تخسير الفريق في مباراته أمام الكرمل 0-8 التي اقيمت بينهما يوم 2 أيلول (سبتمبر) الحالي، وتغريمه مبلغ (300) دينار، اضافة إلى إيقاف اللاعب يزن حازم عبدالنور مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ (400) دينار، وايقاف اللاعب يحيى عبدالله عيسى مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ (400) دينار، ايقاف لاعب نادي الكرمل ساجد عبدالرحمن مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ (400) دينار .

واعتبار نادي العربي خاسرا للمباراة بنتيجة 0-3 وتغريمه مبلغ (300) دينار في مباراته مع فريق الطيبة في ذات الدوري.

وفي دوري تحت 17 سنة قررت اللجنة التأديبية ايقاف لاعب نادي الحسين راشد جهاد محمد عنيزات في مباراة فريقه أمام الجزيرة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اصدار العقوبة وتغريمه مبلغ (600) دينار .

و في دوري سن 15 عاما لغير أندية المحترفين قررت اللجنة قبول اعتراض نادي الاهلي شكلا وذلك لتقديمه الاعتراض خلال المدة القانونية مرفقا به رسم الاعتراض وحيث ثبت للجنة من خلال إقرار نادي كفر جايز ، قيام نادي كفر جايز بإشراك اللاعب زياد حسان عوض وهو أكبر من السن المسموح له بالمشاركة في مباراة الأهلي وكفرجايز والتي جرت بتاريخ 10 أيلول ( سبتمبر) واعتبار نادي كفر جايز خاسرا للمباراة بنتيجة 0-3 ما لم تكن النتيجة الفعلية للمباراة أكثر من ذلك لصالح الفريق الآخر وتغريم نادي كفر جايز مبلغ (300) دينار ورد رسوم اعتراض نادي الأهلي.

كما تقرر ايقاف مساعد مدرب نادي الاهلي ليث جهاد الدبوبي مباراة رسمية واحدة وتغريمه مبلغ (100) دينار.

وفي نفس الدوري قررت اللجنة قبول اعتراض نادي كفرسوم في مباراته أمام الجويدة شكلا وذلك لتقديمه الاعتراض خلال المدة القانونية واعتبار نادي الجويدة خاسرا للمباراة بنتيجة 0-3 في المباراة التي جرت بينهما يوم 11 الحالي وتغريم نادي الجويدة مبلغ (300) دينار ورد رسوم اعتراض نادي كفرسوم .

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