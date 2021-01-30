عمان – الغد – وقعت في نادي الجواد العربي بإدارة شركة القوة للفروسية تأسيس أكاديمية القوة للرماية بالقوس الأولى على مستوى الشرق الأوسط للرماية بالقوس، في اطار توسيع قاعدة اللعبة وقيادتها محليا وعربيا في مقر النادي، حيث مثل مدير عام شركة القوة للفروسية أحمد قريشه ومندوب الشركة الأمريكية جوردن آرشيري والممثلة بالدكتور عصام الشبار .

وقال القريشه ان تأسيس أكاديمية القوة للرماية بالقوس الأولى على مستوى الشرق الأوسط للرماية بالقوس، والتي سوف يكون مقرها الرئيسي بنادي الجواد العربي، ستفتح المجال امام العرب والاردنيين للحصول على الدورات وفق افضل اسس التدريب، وهو ما يطمح اليه، بالاضافة لاكاديمية القوة للفروسية، لانه يدرك ان التميز يحتاج لخبرات واسس، اضافة ان الاردن نظم عدة نشاطات للرماية بالقوس، واقيمت بطولات دولية قبل عدة سنوات بمشاركة عشرات الدول العربية والغربية.