“تأسيس الشركة” برنامج يحفز طلبة المدارس على تطبيق مشاريعهم الخاصة

ديمة محبوبة

عمان- “تأسيس الشركة”، في عمر صغير، يعد مشروعا كبيرا، فهو يبني جيلا مختلفا، عبر كسر التحديات والصعوبات، وفهم أي عقبات في سوق العمل.

مؤسسة “إنجاز”، خرجت بفكرة برنامج “تأسيس الشركة”، عبر تحفيز طلبة المدارس وتأهيليهم وتشجيعهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة؛ حيث تم تنفيذ البرنامج في العديد من المدارس ضمن أنشطة مشروع RYSE “شباب قادر على التكيف مع التغيرات وممكن اجتماعيا واقتصاديا”.

ونظمت مؤسسة “إنجاز”، مؤخرا، المسابقة النهائية للبرنامج، وفاز في النسخة الأخيرة منها، 3 فرق بالمراكز الثلاثة الأولى.

وجاء في المركز الأول فريق “ميداليات السعادة”، بقيادة الطالبة سما زكريا، وأعضاء الفريق دعاء عثمان، جنية القديمي ومايا المبيض، من مدرسة أم مطاع الأسلمية.

وأسست الطالبات شركة تصنع الميداليات بشكل يدوي من الصوف، ويتم بيعها وتسويقها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإعادة إحياء نسج الصوف، والأعمال اليدوية في المجتمع، ويهدف المشروع أيضا إلى تطوير مهارات الفرد والحد من البطالة، وبالتالي رفع الدخل، وتدريب الأيدي العاملة، إذ ينتج الفريق تصاميم مميزة للمناسبات المختلفة كحفلات الزفاف والولادة والتخرج.

ومن الصعوبات التي واجهتهن، وفق سما، قلة الأيدي العاملة المهتمة بالتدريب، في وقت قدمت فيه “إنجاز” لهن عددا من التدريبات لفهم المشاريع الريادية، وكيفية بدئها والتكيف مع التحديات والمتابعة.

وبالمركز الثاني، حل مشروع “من الأرض إلى الأرض”، بقيادة جود نضال، البالغة من العمر (14 عاما)، وهي من مدرسة البتراء الأساسية، بالشراكة مع أعضاء الفريق؛ رؤى إياد، تالين يوسف، جنى خلدون وجنى الباش.

تقول جود “دخلنا ضمن مشروع RYSE مع إنجاز فترة انتشار كورونا، وكنا نخضع لجلسات أونلاين، وبعد انتهاء فترة الحظر، زارت هذه المؤسسة المدرسة”.

وتؤكد أن اختيارهن تم من خلال تقديم عرض لأهمية المشروع في المجتمع، مبينة أن معنى “من الأرض إلى الأرض” هو أخذ بقايا الطعام من الأرض، وإعادة تدويرها وتصنيعها، ووضع مواد مفيدة للتربة، وبالتالي تحسين جودتها من جديد.

ويهدف المشروع إلى تقليل نسبة التلوث البيئي، عن طريق جمع بقايا الطعام، وتجفيفها، وطحنها وطمرها، وتركها مدة إلى أن تصبح سمادا، مبينة أنهن كل يوم ثلاثاء يجمعن قشور الموز من المدرسة، بدل رميها، ويتم طحنها ووضعها في السماد لتعزيزه، حيث يباع الموز في مدرستهن كل يوم ثلاثاء.

وعن كيفية تقسيمات العمل للفريق، حسب جود، كانت جنى الباش تشتري المواد، أما جود نضال فتعد المواد، وتالين يوسف تجمع بقايا الطعام، ورؤى إياد تطحن المواد وتعبئها، ودور جنى خلدون يتمثل بالتسويق.

في المركز الثالث، فاز فريق “hearing loss solutions” بقيادة أحمد سرسك، واسم المشروع “Voice to text”، وهو تطبيق يحول المكالمات الصوتية إلى نصوص مكتوبة، ومجموعة العمل، هي: عمر النجار، جميل هرفي، عبد الله الزق، حسن صبرة ومحمد رحمة.

ويستهدف التطبيق ضعاف وفاقدي السمع؛ إذ بدأت فكرة المشروع بعد نجاحهم بمشروع آخر مع مؤسسة “إنجاز”، حسب سرسك، فتشجعوا للتفكير بهذه الفئة، وحاجتها للتواصل المكتوب عبر الهاتف، إذ تواصلوا مع المختصين في أمراض السمع والنطق وبعض المبرمجين، وطرحوا عليهم الفكرة، مما ولد لديهم تصورا واضحا عن التطبيق.

ويؤكد سرسك أن مؤسسة “إنجاز” لها دور كبير في إنجاح هذه الفكرة؛ حيث رافقتهم بتقديم كل أنواع الدعم الفني، وتسهيل إجراء ورشات عمل، ولقاءات مع أصحاب الاختصاص في مجالات الإدارة والمحاسبة والإدارة المالية.

ويشرح عن المشروع، أنه عبارة عن تطبيق يتم تحميله على الأجهزة المتنقلة سواء كانت iOS أو Android لمساعدة ضعاف وفاقدي السمع، للتواصل عبر المكالمات الهاتفية من خلال تحويل الكلام إلى كتابة، وتحويل الكتابة إلى صوت، وسيكون هذا التطبيق متاحا باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن ناحية أخرى، فإن هذه المشاريع لا تتم إلا من خلال متطوعين يساعدون الفرق على تذليل الصعوبات والتحديات، وهنا يشير المتطوع مع مؤسسة “إنجاز” نزار رمان، الذي درس إدارة الأعمال ويحمل درجة الماجستير في تأسيس الشركات وإدارتها، إلى أن العمل يتمثل بتأسيس الشركات وتطوير المشاريع، وجعلها مستدامة من الناحية المالية.

وزار نزار المدارس لتحفيز الطلبة على التفكير في مشاريع، ومعرفة المهارات الشبابية، وتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع، من خلال بناء مهاراتهم، وتكوين العلاقات، وإظهار الفرص المتاحة لهم بعد الجامعة، إضافة إلى تسهيل التحديات التي تواجههم، وتبسيط المشاكل وتحويلها لفكرة قابلة للتطبيق، واستكشاف العالم.

المتطوعة مزنة الدجاني، تطوعت أيضا مع برنامج تأسيس الشركة، وهي أكاديمية تدرس اللغة العربية إلى غير الناطقين بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.

ودربت مزنة الفرق على مشروع إنشاء الشركة؛ إذ تطوعت في ثلاث مدارس فازت منها اثنتان بالمركزين الأول والثاني.

مشروع RYSE “شباب قادر على التكيف مع التغيرات وممكن اجتماعيا واقتصاديا” هو عبارة عن تحالف رائد بين عدد من الشركاء يضم كلا من مؤسسة نهر الأردن وهيئة أجيال السلام و”ميرسي كور” ومؤسسة “إنجاز” بقيادة المجلس الدنماركي للاجئين وبتمويل من مؤسسة “نوفو نوردسك”.

ويستهدف المشروع 25 ألف شاب وشابة من اللاجئين السوريين والأردنيين الأقل حظا الذين تأثروا بالأزمة السورية؛ حيث يتم تنفيذ المشروع على مدى ثلاثة أعوام خلال الفترة (2020-2022) يتم من خلالها تمكين هؤلاء الشباب اجتماعيا واقتصاديا.