أعلنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم الثلاثاء، عن تأسيس مجلس أعمال أردني سويدي مشترك، على هامش زيارة وفد رجال الأعمال السويدي، المرافق لملك السويد كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا اللذين يزوران الأردن.

وأوضحت الجمعية في بيان، أنها نظمت منتدى الأعمال الأردني السويدي، لتعزيز آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك بين مجتمعي الأعمال من البلدين، بالتعاون مع السفارة السويدية لدى المملكة.

وأشار رئيس الجمعية، حمدي الطباع إلى أهمية الزيارة الملكية، التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والصديقة بين البلدين، لافتاً إلى حرص الجمعية على توطيد العلاقات بين البلدين والتعريف بمزايا البيئة الاستثمارية والترويج لأبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وقال، إن الأردن يبذل جهوداً حثيثة ليصبح مركزاً لوجيستياً وإقليمياً للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية لمختلف المستثمرين على المستوى الدولي والعربي خاصة مع ما تتمتع به البيئة الاستثمارية من بنية تحتية متطورة ونظام مالي ومصرفي متين إلى جانب انفتاح الاقتصاد الأردني تجارياً على مختلف دول العالم مما يتيح المجال لإيجاد المزيد من الشراكات الاستثمارية بين الأردن والسويد.

واستعرضت الجمعية خلال اللقاء الذي شارك فيه نخبة من رجال الأعمال من كلا الجانبين والممثلين لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الرعاية الطبية، وقطاع المياه والطاقة، وقطاع الكيماويات، أهم الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والسويد خلال الشهور الثمانية الماضية من العام الحالي، 39.9 مليون دينار، بعجز مقداره 35.7 مليون دينار، إذ يميل ميزان التبادل التجاري لصالح السويد، وبلغت قيمة صادرات الأردن للسويد 2.1 مليون دينار تركزت في منتجات المملكة النباتية، والتمر المجفف، ومنتجات صناعة الأغذية، ومحضرات غذائية، فيما بلغت المستوردات 37.8 مليون دينار تركزت في منتجات الصناعات الكيماوية، والأدوية، وآلات وأجهزة، ومعدات كهربائية، وخشب ومصنوعاته وعجنية الخشب، وورق.