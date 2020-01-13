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تأسيس مجلس أعمال أردني- مغربي مشترك

منذ ساعتين

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طارق الدعجة
عمان – وقعت جمعية رجال الاعمال الاردنيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب في عمان، اليوم الاثنين، اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال مشترك بينهما، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتنص الاتفاقية التي وقعها رئيس الجمعية حمدي الطباع، ورئيس الاتحاد محمد بشيري، على التعاون بإقامة الفعاليات المختلفة سواء بالاردن اوالمغرب التي تخدم تنمية وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية، الى جانب تعزيز سبل الاتصال والتعارف بين اصحاب الاعمال وتقديم التسهيلات الممكنة لهما.

وتنص الاتفاقية على تشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة لدى كليهما حول فرص تنمية التبادل التجاري واقامة المشاريع الاستثمارية الانتاجية والخدمية والتي تسهم في تنمية فرص التعاون بين اعضائهما.

وتنص الاتفاقية، كذلك، على ضرورة تشجيع اعضاء الجمعية والاتحاد على الدخول بمشاريع مشتركة والتعريف بالمجالات الاستثمارية المتاحة وتسهيل انشطة الاستثمار وفقا للقوانين والتشريعات المعمول فيها بالاردن والمغرب.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل جمعية رجال الاعمال الاردنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على تشجيع المشاركة في المعارض التي تقام بالاردن والمغرب وتبادل المعلومات التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ومع طرف ثالث.

وحسب الاتفاقية، تتعاون الجمعية والاتحاد على التعاون في مجال تنظيم اقامة المؤتمرات والمنتديات وتشجيع اعضائهما على المشاركة فيها وبذل جهودهما ومساعيهما الحميدة لتسوية الخلافات والمنازعات التجارية التي تنشأ بين المتعاملين من الجانبين عن طريق التوفيق والتفاوض المباشر.

ووفقا للاتفاقية يعقد مجلس الاعمال المشترك اجتماعاته سنويا بالتناوب بين الاردن والمغرب لبحث فرص وآفاق تعزيز التبادل التجاري واقامة المشاريع الاستثمارية.

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