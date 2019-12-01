عمان- الغد- اتفق اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الروسية على تأسيس منتدى لشباب الجامعات العربية والروسية.

وقال الامين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامية في بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية بعمان اليوم الاحد انه تم توقيع اتفاقية تعاون بين اتحادي الجامعات العربية والروسية لتأسسيس المنتدى خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرؤساء الجامعات العربية والروسية الذي عقد في موسكو اخيرا .

واضاف انه سيتم تطبيق بنود الاتفاقية الخاصة للمنتدى بشكل عملي بعد استكمال اعداد البرامج التنفيذية المقترحة والتي سوف يتم الإعلان عنها قريباً بالتنسيق مع الجانب الروسي .

واشار الدكتور سلامة الى توقيع اتفاقية لتوضيح الإطار العام والرسمي لاتحاد الجامعات العربية والروسية والذي اصبح بموجب توقيع الاتفاقية الجديده يُمثله الامين العام لاتحاد الجامعات العربية والامين العام لاتحاد الجامعات الروسية وهما المخولان لادارة الاتحاد بصفتهم الوظيفية.

من جانبه اكد رئيس جامعة موسكو الحكومية لومونوسوفو عمق العلاقات العربية الروسية خصوصًا في المجال الاكاديمي والتعليمي مبينا سعي بلاده لزيادة حجم التعاون والتنسيق المُشترك مع الجامعات العربية لتعميق اواصر التعاون واتاحة المجال لاقامة برامج تعليمية وتدريبية تطبيقية مُشتركة .

بدوره اعرب الامين العام المُساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبدالرحيم الحنيطي عن توجه الاتحاد الى زيادة حجم التعاون الدولي والعمل على ربط الجامعات العربية بالجامعات الدولية من خلال توقيع اتفاقيات التعاون والتشبيك في مجال التبادل العلمي والثقافي والطلابي والبحث العلمي المشترك وتبادل اعضاء هيئة التدريس والطلبة.