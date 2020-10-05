تأكد إصابة جوردي ألبا في عضلة الفخذ الأيمن الخلفية

برشلونة – أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها جوردي ألبا، لاعب برشلونة، الاثنين معاناته من إصابة في العضلات المأبضية الخلفية بالفخذ الأيمن، وذلك حسبما أفاد الجهاز الطبي للنادي الكتالوني.

وشعر ألبا ببعض الآلام في الدقيقة 75 أثناء مواجهة إشبيلية الأحد في الدوري وهو ما اضطره لطلب التغيير، حيث حل اللاعب سرجينيو دست بديلا له، في أول مشاركة له بقميص الفريق الكتالوني.

وكان التشخيص المبدئي هو إصابته في العضلات الخلفية للساق اليمنى وهو ما أكدته الفحوصات صباح اليوم، ولكن لم يعلن النادي عن مدة غياب اللاعب. – (إفي)