تأكيد إقامة “سلة” البطولة العربية بمشاركة 9 منتخبات

خالد العميري

عمان – أكد الاتحاد العربي لكرة السلة، إقامة بطولة المنتخبات العربية في نسختها الرابعة والعشرين، خلال الفترة من 8 إلى 16 شباط (فبراير) المقبل، في دولة الإمارات العربية المتحدة “دبي”، بمشاركة 9 منتخبات فقط.

وبعد اعتذار قطر عن عدم المشاركة، ستشهد البطولة -التي تسحب قرعتها يوم السابع من الشهر المقبل- إلى جانب المنتخب الوطني، مشاركة منتخبات “الدولة المستضيفة” الإمارات والجزائر والصومال والمغرب وتونس وسورية ولبنان وليبيا، في الوقت الذي اعتذرت فيه السعودية ومصر عن عدم المشاركة.

وتمثل البطولة العربية محطة تحضير جيدة للمنتخبات كافة المشاركة عن قارتي آسيا وإفريقيا، في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023، حيث تأتي مشاركة “صقور الأردن” تحضيرا لاستضافة منتخبي لبنان وأندونيسيا يومي 24 و27 شباط (فبراير) المقبل، لحساب النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية.

إلى ذلك، أعلن المصري أمير إبراهيم المدير الفني للمنتخب الليبي، عن قائمته المشاركة في البطولة العربية، التي تضم: أنيس المنصوري، محمد الساعدي، غيث الرحمن مفتاح، محمد جمعة، سفيان الشويهدي، إسماعيل الجهمي، إدريس زيو، عمر الدرفيلي، عبدالقادر رزق، أحمد الفلاح، محمد المبروك، علي مادي الزلو، محمد بوزقية، ضياء الدين الريفي.

كما تعاقد الاتحاد السوري لكرة السلة مع الإسباني خافي خواريز لتولي مهمة تدريب “نسور قاسيون”، فيما عين الاتحاد اللبناني لكرة السلة جاد الحاج مدربا لمنتخبه الأول خلفا للمدرب جو مجاعص، كما قرر المنتخب المغربي المشاركة بفريقه الرديف خلال البطولة، تحت قيادة المدرب لبيب الحمراني.

وفي السياق ذاته، قررت الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة السلة، إجراء تعديل على لائحة تسجيل اللاعبين، باعتماد 14 لاعبا لكل فريق بدلا من 12، وهو العدد المسموح به في الملعب، على أن تستفيد الفرق من إشراك اللاعبين الإضافيين في حال إصابة أي لاعب أساسي بفيروس “كورونا”، مع تأكيد إقامة المباريات إذا كان عدد المصابين أقل من سبعة، والتأجيل في حال زاد العدد على المعدل المطلوب.

وأقرت الأمانة العامة للاتحاد العربي برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي واللجنة المنظمة، نظام البطولة، الذي يشير إلى توزيع المنتخبات على مجموعتين، بحيث تقام مباريات الدور التمهيدي خلال الفترة من 8 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

وتصعد 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي يقام يوم 14 شباط (فبراير) المقبل، طبقا لنظام “الكروس”، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى.

وتتأهل الفرق الفائزة إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية، المقرر إقامته يوم 15 من الشهر نفسه، على أن تختتم البطولة في اليوم التالي لتحديد المراكز الأربعة الأولى.