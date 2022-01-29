تأملات كوفيدية

ريتشارد رامز – (كاونتربنش) 26/1/2022

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

أوه… ومن هو المجتمع؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل!

مارغريت تاتشر

أكثر 6 كلمات إثارة للرعب في اللغة الإنجليزية هي: “أنا من الحكومة وأنا هنا للمساعدة”.

أكثر 6 كلمات إثارة للرعب في اللغة الإنجليزية هي: “أنا من الحكومة وأنا هنا للمساعدة”. رونالد ريغان

قال الرجل: “اخرج من هنا، سوف أقطع أوصالك إرباً”.

قلت: “أنت تعلم أنهم رفضوا يسوع أيضًا”. قال: “أنت لست هو”.

قال الرجل: “اخرج من هنا، سوف أقطع أوصالك إرباً”. قلت: “أنت تعلم أنهم رفضوا يسوع أيضًا”. قال: “أنت لست هو”. بوب ديلان (الحلم 115)

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إنه الشتاء هنا في المزرعة. وليس ثمة شيء تفعله سوى إطعام الموقد، وتقليب صفحات كتالوجات البذور بإبهامك، ومحاولة التغلب على عدوى “أوميكرون”، والتنقيب بحثًا عن شذرات الأخبار في تيار الوسائط (الرئيس) المتجمد والغامض. وقد بدأ الأسبوع الماضي بمزاج العطلة، مع الاعتراف عن ظهر قلب بيوم ذكرى مارتن لوثر كينغ. لم يكن الدكتور كينغ، وهو الذي رحل عن الدنيا بأمان، متاحاً لينازع التوصيف الكرتوني لحياته وكفاحه. كان لديه “حلم” قيل لنا -كما تعلمون- من أجل الزنوج. حلم “بالاندماج”. ومن الواضح أنه كان من أوائل من تبنوا سياسات الهوية. وهذا رائع. أليس كذلك؟

بحلول الوقت الذي اغتيل فيه، كان هو (والحركة) يدعوان إلى إنهاء الحرب البربرية ضد شعب فيتنام، وتأمين دخل سنوي مضمون للجميع، مع توفير الإسكان العام والرعاية الصحية كحق اقتصادي للجميع. ولك أن لا تتردد في التحقق من ذلك. وفي العام 1967، قبل عام من إصابته في ممفيس لدعمه “عمال الصرف الصحي” المضربين وتنظيم حملة الفقراء، كان قد ألقى خطابًا في كنيسة ريفرسايد بنيويورك بعنوان، “ما وراء فيتنام: حان الوقت لكسر الصمت”.

وأعلن: “أنا مقتنع بأننا إذا أردنا الوقوف في الجانب الصحيح من الثورة العالمية، فإنه يجب علينا كأمة أن نخوض ثورة جذرية في القيم. يجب أن نبدأ بسرعة في التحول من مجتمع “موجه نحو الشيء” إلى مجتمع “موجه نحو الناس”. عندما تُعتبر الآلات، والحواسب، ودوافع الربح وحقوق الملكية أكثر أهمية من الناس، فإن التوائم الثلاثية العملاقة المكونة من العنصرية، والمادية، والعسكرة، ستصبح عصية على الهزيمة”. ووصف الولايات المتحدة بأنها “أعظم ممول للعنف في العالم اليوم”.

وهذا لم يتغير، لكننا لا نتحدث عنه أمام الصحبة المهذبة. كان كينغ “حاد الطبع قليلاً” بالنسبة لعصره وعصرنا نحن. ويوم الإثنين، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطاني عمودًا لمايكل هاريوت يعرض فيه بعض التاريخ المفيد. وكتب: “… طوال الـ39 عامًا التي عاشها كينج وتنفس فيها، لم يكن هناك يوم واحد وافقت فيه غالبية الأميركيين البيض عليه. في العام 1966، قاس مركز “غالوب” تصنيف شعبيته عند 32 في المائة إيجابية و63 في المائة سلبية. وفي نفس العام، وجد استطلاع أجراه “هاريس” في كانون الأول (ديسمبر) أن 50 في المائة من البيض شعروا بأن كينغ “يضر بقضية الزنوج للحقوق المدنية”، بينما شعر 36 في المائة فقط أنه كان يساعد. وبحلول الوقت الذي توفي فيه في العام 1968، رفضه ثلاثة من أصل أربعة أميركيين بيض. وفي أعقاب اغتياله، شعر 31 في المائة من سكان البلاد بأنه “جلب هذا لنفسه””.

إن التحدث ضد “حرب الفرصة الأخيرة”، ومن أجل الحقوق الاقتصادية الشاملة في الدخل والإسكان والرعاية الصحية لا يؤدي دائمًا إلى تعرضك للقتل. لكنه حتى هذا اليوم يجعل أصحاب الامتيازات “غير مرتاحين” إزاءك، ومن المرجح أن يمنحك “سمعة” مسبب المشاكل.

منذ أن رفض الثنائي البائس مصاص الدماء، ريغان/ تاتشر، فكرة الإسكان العام (أو أي شيء عام) في المجال السياسي الأنجلو-أميركي، اعتمدنا على العمل التطوعي والإحسان والدعم العام للربح الخاص كـ”حلول” للمشاكل الاجتماعية. ويتم تحويل الأموال الحكومية إلى أنواع من الشركات الخاصة، ومن الناحية النظرية، يوفر هؤلاء الذين يجنون أرباحًا أشياء حيوية مثل “فرص” الإسكان. قبل أيام قليلة من يوم مارتن لوثر كينغ، أدى حريق في برج سكني في برونكس إلى مقتل 17 من السكان، وجرح وتشريد المزيد. وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” (13/1/2022) أن عمليات التفتيش السابقة التي أجرتها هيئة الإسكان في نيويورك ذكرت ما وصفته الصحيفة بـ”الظروف المروعة” في ذلك الإسكان الذي وصف بأنه “متداع”.

وظهرت التقارير عن ذلك هنا فقط لأن أحد المالكين “المستثمرين” كان “شركة إسكان ذوي الدخل المنخفض” ومقرها ولاية مين. ويقول تقرير موقع الشركة الإلكتروني: “مهمتنا بسيطة ومباشرة: تكوين علاقات إبداعية تستفيد من الاحتياجات المالية لعملائنا… على مدار سنوات العمل مع المستثمرين والشركاء المحدودين، بالاعتماد على خبرتنا الواسعة والإبداع في التداعيات الضريبية والقضايا التنظيمية وهياكل الشراكة تمكنت مجموعة الاستثمار في إسكان ذوي الدخل المحدود من تعظيم عائدات المبيعات لعملائنا…”.

ليس هذا “موجهًا نحو الناس” كثيراً في الحقيقة.

نعم عزيزي القارئ، بعد عقود من حادثة الاغتيال يعكس ما يجري الآن الطريقة التي نتعامل بها “نحن” مع إسكان ذوي الدخل المحدود، إذا “نحن” تعاملنا معها أصلاً.

تمهيداً لمؤتمر النخبة في دافوس، تضمن الأسبوع أيضًا تقريرًا من منظمة أوكسفام، بعنوان “عدم المساواة يقتل”. ووجد التقرير أنه أثناء اندلاع حريق كوفيد، “تكوّن ملياردير جديد كل 26 ساعة (في ظل اقتصاد يتزايد فيه العنف)… (حيث) تزدهر ثروة المليارديرات، وحيث يُقتل الملايين من الناس، ويتم إفقار المليارات منهم بسبب عدم المساواة؛ حيث نحرق الكوكب ووجودنا البشري في المستقبل على مذبح تجاوزات الأغنياء”.

ودعا التقرير إلى فرض ضرائب أعلى بشكل حاد على الأشخاص مثل جيف بيزوس، مشيرًا إلى كتابه السابق “ماري أنطوانيت “دعهم يأكلون لحظة الكيك”” عندما … “أطلق (أغنى رجل في العالم) نفسه في الفضاء بصاروخه الفاخر بينما الملايين يموتون من دون داعٍ تحته”، بلا لقاحات أو طعام.

نعم، ليس هذا “موجهًا نحو الناس” بالضبط، أيضاً.

ولكن، كان هذا مجرد أسبوع آخر، مضى.

*Richard Rhames: مزارع يعمل بيده بلا عمال في بيدفورد، مين (شمال خط مدينة كينبونكبورت).

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Covidian Musings